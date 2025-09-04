OFICIAL: Habrá nueva línea del Trolebús del centro al sur de CDMX y así será la ruta

Uno de los proyectos más ambiciosos en cuanto a movilidad en la Ciudad de México (CDMX) para el Mundial del 2026 es la nueva línea 14 del Trolebús , la cual irá desde Chapultepec hasta el Estadio Azteca y será perfecta para que miles de personas puedan facilitar su trayecto al ‘Coloso de Santa Úrsula’.

Además, la nueva línea del Trolebús pasaría por algunas de las avenidas más concurridas de la CDMX, recorriendo del centro al sur, con una ruta que seguirá beneficiando a los capitalinos incluso después de haber concluido la Copa del Mundo.

Posible ruta y estaciones de la nueva línea 14 del Trolebús

La línea 14 del Trolebús sería solo una pequeña parte del magno proyecto de la Línea 0 del Metrobús, la cual recorrería toda la CDMX por Circuito Interior; en este caso, la 14 recorrerá desde Chapultepec hasta la CETRAM Huipilco.

Algunos de los puntos clave de la CDMX que recorrería esta nueva ruta son:



Chapultepec

Juanacatlán

La Salle

San Pedro de los Pinos

San Antonio

Mixcoac

Barranca del Muerto

Dr. Gálvez

Estadio Olímpico Universitario

Copilco

Universidad

Paptzin

Huipilco / Estadio Azteca

Las estaciones no se han confirmado todavía, sin embargo, el siguiente mapa podría mostrar la ruta tentativa que tendría este proyecto.

Fecha en la que inaugurarían la nueva línea del Trolebús

La nueva línea del Trolebús todavía no tien una fecha exacta para su inauguración, pero el objetivo es que pueda estar lista al menos un par de meses antes de la Copa del Mundo.

Considerando que la inauguración del Mundial 2026 será el 11 de junio, la nueva línea del trolebús debería estar lista para el mes de mayo, ya con las pruebas de ruta realizadas para confirmar la seguridad de los usuarios.

Los proyectos de movilidad que tendrá la Ciudad de México para el Mundial 2026

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, informó que algunos de los proyectos que se van a realizar para mejorar la movilidad durante la justa mundialista serán:



Nueva línea 14 del Trolebús

Mejorar el servicio del Tren Ligero

Ciclovía en calzada de Tlalpan

en de Remodelación del CETRAM Huipulco

