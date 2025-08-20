Todos los cambios en la movilidad de la CDMX por el Mundial 2026 en México

México hará historia y se convertirá en el primer país en ser sede de la Copa del Mundo en tres ocasiones distintas. Es por eso que la CDMX implementará grandes cambios en la movilidad, con la intención de ser una de las mejores ciudades posibles para el magno evento.

En esta ocasión, la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, ya anunció varios cambios significativos que, además de facilitar y mejorar los trayectos al Estadio Azteca (futuro Estadio Banorte), también mejorarán gran parte de la capital y de las vialidades principales.

Cambios de movilidad en CDMX para el Mundial 2026

Como era de esperarse, la prioridad es el transporte que lleva al Estadio Azteca, así como las colonias cercanas al Coloso, como lo son Santa Úrsula Coapa y San Lorenzo Huipulco. Algunos de los cambios confirmados son:



Ciclovía en Calzada de Tlalpan y San Antonio Abad. Serían 34 kilómetros de ciclopista para conectar el Centro Histórico con el sur de la ciudad. Su nombre será “Gran Tenochtitlán";

Creación de la Ruta 14 del Trolebús. Un nuevo recorrido que irá de Ciudad Universitaria a Huipulco, facilitando los traslados de ida y vuelta al Estadio Azteca. Se llamará "Ruta Silvestre de los Pedregales";

Construcción de biciestacionamiento en Huipulco

Mejorar el Tren Ligero. Van a integrar 17 trenes nuevos y darán mantenimiento a las vías, para que el recorrido del Tren Ligero

Otros cambios importantes en CDMX para el Mundial de 2026

Por si fuera poco, no todo será futbol y la capital lo sabe. Millones de personas vendrán a la CDMX y uno de los grandes atractivos de nuestra cultura es la lucha libre, por lo que se rehabilitarán las inmediaciones de la Arena México y también Garibaldi, donde encontramos la Arena Coliseo y claro, el mejor mariachi en la capital.

Otras vialidades que serán remodeladas son:



Insurgentes

Circuito Interior

Viaducto

Calzada de Tlalpan

Calzada de Guadalupe

Sin mencionar que se realizarán trabajos en el Centro Histórico, alrededor del Zócalo, ya que ahí será uno de los Fan Fest más grandes del mundo durante los partidos.

