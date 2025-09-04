¡Viaja en el tiempo! El lugar secreto de la CDMX para comprar discos de vinilo

Los discos de vinilo son la expresión máxima de que la música es eterna y algunos métodos para escucharla nunca pasan de moda, es por ello que si tú eres de los fanáticos del tocadiscos, no puedes perderte de 99 Records, una pequeña tienda que se encuentra en la Ciudad de México (CDMX) y que garantiza una total experiencia.

Un disco de vinilo es un disco circular de policloruro de vinilo con surcos concéntricos sobre los que una aguja se desplaza, transmitiendo vibraciones que amplifican y se proyectan a un altavoz.

A 10 años de la muerte de David Bowie, un visionario que revolucionó la música [VIDEO] El 10 de enero de 2016 murió David Bowie, un músico que no solo destacó en ese ámbito pues fue un icono de la moda y el arte y dejó un legado impresionante.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿En dónde se ubica la tienda secreta de discos de vinilo?

99 Récords tiene dos sucursales para llegar a un mayor número de fanáticos de la música. Una se encuentra en Avenida Álvaro Obregón 273, Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc. La segunda se encuentra sobre Avenida Ámsterdam número 62, en la colonia Condesa.

¿De qué época son los discos de vinilo?

Los discos de vinilo surgieron a mediados del silo XX tras desplazar a los apodados “discos de Pizarra” o “discos de piedra”. El primero se lanzó en 1948 por Columbia Records con 33 1/3 revoluciones por minuto.

Los discos de vinilo se conocieron tras la invención del fonógrafo por Thomas Edison en 1877. Los primeros discos se Fabricaban con goma laca, un material frágil, pero en 1930 se introdujo como alternativa.

Se convirtió en un formato dominante a principios de XX y mediados del siglo XX, los discos fueron un fenómeno cultural, pero su popularidad fue dejada de lado en 1980 con la llegada de los CDs.

¿Qué géneros musicales puedes encontrar en 99 Records?

Alternativo / Indie

Electrónica

Rock

Jazz

Modern Composition

Blues

Clásica

Rock

Dream Pop

Avant Garde

New Wave/Post Punk

Hip-Hop

Dream Pop

Metal

Soul

R&B

Regge

Horario y qué hacer en 99 Records

Las tiendas 99 Records ofrecen diferentes horarios y son los siguientes:

Ámsterdam 62

Lunes y Martes 11am - 8pm

Miércoles a sábado 10am - 11pm

Domingo 10am - 10pm

Álvaro Obregón 273

Lunes a domingo martes 11am - 8pm

En las tiendas 99 Records no solo se venden discos de vinilo sino también ofrece un “Deep listening room”, espacio diseñado para la práctica Escucha Profunda donde las personas pueden escuchar sus canciones favoritas.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

