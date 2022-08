Por qué hoy se celebra el Día Internacional del Disco de Vinilo

Sabemos que las viejas modas tarde o temprano vuelven, y es que aunque pasen los años lo vintage no pierde su encanto; de ahí que este viernes 12 de agosto se celebre el Día Internacional del Disco de Vinilo, uno de los formatos más antiguos en los que se puede escuchar música; pero a todo esto, ¿por qué se le celebra en esta fecha específica?

Aunque la existencia del disco de vinilo se remonta a hace varias décadas, hoy vuelve a estar de moda y es que según los expertos estos se caracterizan por una autenticidad de sonido que ningún otro formato ha podido igualar.

¿Por qué el 12 de agosto se celebra el Día Internacional del Disco de Vinilo? La idea de esta celebración surgió en California en 2002, cuando un grupo de personas decidió rendir un homenaje que coincidiera con la fecha de la invención del fonógrafo por Thomas Alva Edison, creado el 12 de agosto de 1877.

Así fue que en el Día Internacional del Disco de Vinilo los coleccionistas se reunieron y rescataron sus viejos discos para compartir música que fuera reproducida exclusivamente en este formato.

Lo cierto es que conforme pasan los años esta efeméride toma más relevancia entre el mundo pues no solo los coleccionistas o los aficionados a la música la celebran.

¿Cómo se hace un disco de vinilo? Por si no lo sabías, el disco de vinilo se basa en la grabación mecánica analógica; y hacerlo es un poco complicado porque incluye varios pasos en los que se debe eliminar la interferencia y ajustar el volumen de todos los instrumentos.

Primero se coloca en un torno que vibra y una aguja de diamante o zafiro que traslada las vibraciones de los instrumentos, formando surcos en el disco de mayor o menor intensidad. Una vez que se concluye la grabación, se aplica una cobertura mineral al disco para protegerlo.

Un dato interesante es que esta primera copia se llama disco matriz, la cual permite que en un futuro se copien en el resto utilizando una prensa.

Historia de los discos de vinilo

Los primeros discos de vinilo se comenzaron a comercializar en el año 1948 y así continuó durante las siguientes décadas: 50, 60 y 70. Sin embargo, con la aparición de las cintas de cassette en los 80 y el Compact Disc en los 90, este formato análogo comenzó a disminuir su producción.

Getty Images Efemérides del 12 de agosto: Día Internacional del Disco de Vinilo

Sin embargo supieron mantenerse de a poco y después del 2013 los discos de vinilo aumentaron sus ventas.

Así, tras la muerte del CD y la total dominación de los archivos digitales, hoy en día el disco de vinilo es uno de los formatos físicos más adquiridos. Pero sobre todo uno de los más longevos que hace recordar una época en la que escuchar música era todo un ritual.



Curiosidades sobre los discos de vinilo

Sabías que el primer cantante que apareció en un disco de vinilo fue Enrico Carusco, en 1902. O que tal el hecho de que con su álbum de Thriller, Michael Jackson consiguió posicionarse en el número uno de ventas de discos de vinilo de la historia.

Y por si te lo preguntabas, el disco más caro es del género del hip hop y solo se hizo una copia en todo el mundo, corresponde a Wu-Tang Klan y su álbum One Upon a Time in Shaolin, que se vendió por dos millones de dólares.

