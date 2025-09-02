Bloqueos y manifestaciones previstas para este miércoles 3 de septiembre en CDMX

Este miércoles en la Ciudad de México (CDMX) se esperan 2 marchas que afectarán varias arterias de la capital del país y que provocarán bloqueos de las mismas; entre las principales zonas que tendrán caos vial está Avenida Insurgentes Sur debido a la movilización del Sindicato de Estudiantes. Además habrá 6 manifestaciones que perjudicarán el paso de conductores y peatones en calles desde las 10:00 de la mañana.

También toma previsiones sí tienes que transitar por Circuito Escolar y Vasco de Quiroga, ya que se verán afectadas a partir de las 12:00 horas por el colectivo “Anti Historia” y un grupo de estudiantes organizados de la Universidad Iberoamericana.

Marcha de la Resistencia en CDMX contra injusticias del Gobierno [VIDEO] ¡No están conformes! Miles de personas participaron en la Marcha de la Resistencia en la Ciudad de México que buscó alzar la voz contra las injusticias del Gobierno.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Qué exige el colectivo “Anti Historia” y de dónde saldrá?

La marcha del colectivo “Anti Historia” saldrá de la escultura “Los Bigotes”, Circuito Escolar e Investigación Científica, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán, con destino al edificio de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Los manifestantes exigen la destrucción de todos los cuerpos represivos del Estado y la Universidad, además de la reinstalación de todos los expulsados políticos, alumnos y docentes que han sido criminalizados por alzar la voz. Lo anterior para recordar el ataque porril ocurrido el 3 de septiembre de 2028 en la Torre de Rectoría.

¿Cuáles son las demandas del Sindicato de Estudiantes?

El Sindicato de Estudiantes marcharán sobre Parque de la Bombilla, Avenida Insurgentes Sur y Avenida de la Paz rumbo al edificio de Rectoría de la UNAM, a 7 años del ataque porril ocurrido en la Torre de Rectoría. Exigen educación pública, gratuita y sin porros. También solicitan garantía de una alimentación digna en todos los planteles de la UNAM y un alto a la violencia y criminalización del estudiantado organizado.

Otros bloqueos en CDMX este miércoles 3 de septiembre

Académicos y Estudiantes de la UNAM se concentrarán a las 10:00 de la mañana en la Biblioteca Central , que se ubica en Avenida Insurgentes Sur No.3000, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, para una colecta de firmas con el objetivo de instar al gobierno mexicano a adoptar una postura firme y romper relaciones diplomáticas con el gobierno de Israel.



se concentrarán a las 10:00 de la mañana en la , que se ubica en Avenida Insurgentes Sur No.3000, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, para una colecta de firmas con el objetivo de instar al gobierno mexicano a adoptar una postura firme y romper relaciones diplomáticas con el gobierno de Israel. El colectivo “La Comuna 4:20" se manifestará en tres lugares de la capital para solicitar espacios de consumo regulado usuarios de cannabis. Las concentraciones comenzarán a las 12:00 en los siguientes puntos:

Congreso de la Ciudad de México, Donceles y Allende, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc Parque “Francisco Primo de Verdad y Ramos”, rinconada de Jesús y avenida José María Pino Suárez, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc Jardín “Luis Pasteur”, avenida Paseo de la Reforma y Avenida Insurgentes Centro, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc

Frente Amplio de Unidad “Jorge Tapia Sandoval”, realizará una manifestación a las 11:00 de la mañana, en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en Avenida Insurgentes Sur No. 1735, colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón.

Aplicaciones que sirven para evitar bloqueos en CDMX

La Ciudad de México es una de las capitales del país en donde se registran más manifestaciones , lo que puede resultar tedioso para los conductores, es por ello que existen aplicaciones para evitar bloqueos. Entre las destacadas están:

Waze

HERE WeGo

Coyote

ViaMichelin

Google Maps

SocialDrive

RACC Infotransit

miDGT

Tráfico y atasco

TomTom AmiGO

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

