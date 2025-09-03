Avance del Metro de la CDMX la mañana de este miércoles 3 de septiembre de 2025

Durante las primeras horas de este miércoles el Metro de la CDMX ha presentado retrasos y aglomeraciones; este servicio es usado por millones de capitalinos a diario y las condiciones climáticas así como el regreso a clases han provocado que sus líneas 3, 5, 8 y 9 se vean saturadas y que las estaciones Constitución y Pantitlán presenten contratiempos, según reportan usuarios en redes sociales.

Si tú usas el Metro esta mañana en la Ciudad de México, debes saber que en andenes de la estación Constitución y Coyuya de la línea 8 los trenes están tardando hasta 10 minutos por lo que es recomendable que lo consideres en tus trayectos para no llegar tarde a tu destino.

Autoridades del Metro informan sobre retrasos, marcha lenta y aglomeraciones en 3 líneas

Según lo dado a conocer por el Metro de la CDMX las líneas 7 y B presentan aglomeraciones por lo que hay retrasos en el servicio esta mañana. Aunado a esto, en las estación Potrero reportan encharcamientos; así que si puedes evitarlas y buscar otras opciones podrías impedir que esto te afecte y puedas llegar con tiempo a donde sea que te dirijas.

Así avanzan las líneas 1, 2 y 7 del Metrobús de la CDMX

Usuarios de redes sociales también reportan que en el otro importante servicio de transporte público en la capital del país se han presentado retrasos y aglomeraciones específicamente en la estación Tepalcates de la línea 2 y en Indios Verdes de la línea 1 por lo que es importante considerar no pasar por ahí o tener paciencia si es que es la única ruta por la que puedas llegar a tu trabajo, escuela o actividades.

En las líneas 1 y 7 del Metrobús de la CDMX también hay factores que están causando retrasos como la alta afluencia de usuarios en las estaciones Indios Verdes, Hospital Infantil La Villa e Hidalgo.

Estación del Metro de la CDMX dónde están las cosas perdidas

Si tu pierdes algún objeto dentro de las instalaciones o vagones del Metro de la Ciudad de México , es importante que sepas que en la estación Candelaria de la Línea 1 y 4 puedes ir a preguntar si este se encuentra ahí; en dicha ubicación te atienden personalmente y si acreditas que te pertenece entonces te será entregado.

Es importante señalar que el resguardo de los objetos perdidos en el Metro de la Ciudad de México es atemporal por lo que hay varios artículos que tienen años esperando a ser reclamados.

