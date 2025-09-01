Regreso a clases lluvioso: Líneas del Metro CDMX presentan reducción de velocidad hoy 1 de septiembre

Hoy, en medio del regreso a clases 2025 y por lluvia en distintos puntos de la Ciudad de México (CDMX), el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro aplica marcha de seguridad —reducción de velocidad— en las Líneas 2, 3, 4, 5, 8, 9, A y B este lunes 1 de septiembre.

Por medio de redes sociales, el transporte público capitalino explicó que la medida busca garantizar trayectos seguros, por lo que podrían registrarse intervalos de espera mayores a los habituales. Toma previsiones y sal con tiempo.

#AvisoMetro: Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la Ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas: 3, 4, 5 y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.



Toma previsiones. — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 1, 2025

¿Qué líneas del Metro CDMX operan con normalidad?

Salvo las líneas con marcha de seguridad (2, 3, 4, 5, 8, 9, A y B), hasta el momento, el resto de la red reporta operación regular sin cambios programados de velocidad; no obstante, los intervalos pueden variar por la lluvia y la afluencia por el regreso a clases.

Así están los tiempos de espera:



Línea 1: 5 minutos

Línea 2: 5 minutos

Línea 3: 6 minutos

Línea 4: 5 minutos

Línea 5: 4 minutos

Línea 6: 4 minutos

Línea 7: 5 minutos ( puede que sea más debido a que se realizó un corte de energía para retirar un paraguas )

) Línea B: 5 minutos

Línea 9: 5 minutos

Línea A: 6 minutos

Línea B: 6 minutos

Línea 12: 5 minutos

Consulta el avance de los trenes en la Red y anticipa tu viaje.



Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.



Toma previsiones y mantente informada e informado. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/xwAe375rjv — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 1, 2025

¿Qué pasó en la línea 3, 4, 5 y B hoy 1 de septiembre?

La lluvia de la mañana de este lunes obligó a activar la marcha de seguridad en estas rutas, por lo que los trenes circulan a menor velocidad y el avance puede ser más lento en tramos superficiales y elevados.

El llamado de la autoridad es a “tomar previsiones” y respetar señalamientos en andenes para agilizar el ascenso y descenso.

¿Qué estaciones del Metrobús CDMX reportan retrasos?

Las precipitaciones también impactan al Metrobús . Durante la noche y madrugada se reportaron encharcamientos en Insurgentes Sur con afectaciones a la Línea 1; no obstante, el sistema monitorea condiciones y ajusta servicios conforme mejora el clima.

Hasta el momento y desde las 04:00 horas, todas las estaciones se mantienen con normalidad y sin retrasos.

¿Qué estaciones del metro están cerradas?

Es importante que recuerdes que siguen obras en el poniente de Línea 1; durante septiembre permanecen cerradas Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio, con apoyo de RTP en el tramo en modernización.

¿Dónde habrá manifestaciones hoy en la CDMX?

La megamarcha de transportistas prevista para este lunes fue pospuesta tras abrir mesas de diálogo; no se esperan bloqueos masivos en CDMX ligados a esa convocatoria, aunque sí se esperan varios movimientos en la capital y el resto del Valle de México.

Aun así, autoridades piden mantenerse atentos a avisos de última hora por posibles concentraciones aisladas.

