inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
Adn40
Ciudad
Nota

Regreso a clases lluvioso: Líneas del Metro CDMX presentan reducción de velocidad hoy 1 de septiembre

¡Llegó el regreso a clases! Este 1 de septiembre millones de alumnos y maestros regresan a las aulas del país; conoce cuál es el estado del Metro CDMX y Metrobús hoy.

Metro CDMX
adn40/Adriana Juárez
Actualizado el 01 septiembre 2025 10:44hrs 2 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Ximena Ochoa

Hoy, en medio del regreso a clases 2025 y por lluvia en distintos puntos de la Ciudad de México (CDMX), el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro aplica marcha de seguridadreducción de velocidad— en las Líneas 2, 3, 4, 5, 8, 9, A y B este lunes 1 de septiembre.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Por medio de redes sociales, el transporte público capitalino explicó que la medida busca garantizar trayectos seguros, por lo que podrían registrarse intervalos de espera mayores a los habituales. Toma previsiones y sal con tiempo.

¿Qué líneas del Metro CDMX operan con normalidad?

Salvo las líneas con marcha de seguridad (2, 3, 4, 5, 8, 9, A y B), hasta el momento, el resto de la red reporta operación regular sin cambios programados de velocidad; no obstante, los intervalos pueden variar por la lluvia y la afluencia por el regreso a clases.

Así están los tiempos de espera:

  • Línea 1: 5 minutos
  • Línea 2: 5 minutos
  • Línea 3: 6 minutos
  • Línea 4: 5 minutos
  • Línea 5: 4 minutos
  • Línea 6: 4 minutos
  • Línea 7: 5 minutos (puede que sea más debido a que se realizó un corte de energía para retirar un paraguas)
  • Línea B: 5 minutos
  • Línea 9: 5 minutos
  • Línea A: 6 minutos
  • Línea B: 6 minutos
  • Línea 12: 5 minutos

Es importante que te mantengas al tanto de adn40 y de los avisos oficiales del STC para actualizaciones durante el día.

¿Qué pasó en la línea 3, 4, 5 y B hoy 1 de septiembre?

La lluvia de la mañana de este lunes obligó a activar la marcha de seguridad en estas rutas, por lo que los trenes circulan a menor velocidad y el avance puede ser más lento en tramos superficiales y elevados.

El llamado de la autoridad es a “tomar previsiones” y respetar señalamientos en andenes para agilizar el ascenso y descenso.

¿Qué estaciones del Metrobús CDMX reportan retrasos?

Las precipitaciones también impactan al Metrobús . Durante la noche y madrugada se reportaron encharcamientos en Insurgentes Sur con afectaciones a la Línea 1; no obstante, el sistema monitorea condiciones y ajusta servicios conforme mejora el clima.

Metrobús: ¿De cuánto es la multa por invadir el carril confinado?

[VIDEO] Diariamente cientos de automovilstas invaden el carril confinado del Metrobús sin saber que además de la multa económica, tiene otras sanciones, aquí te contamos.

Hasta el momento y desde las 04:00 horas, todas las estaciones se mantienen con normalidad y sin retrasos.

¿Qué estaciones del metro están cerradas?

Es importante que recuerdes que siguen obras en el poniente de Línea 1; durante septiembre permanecen cerradas Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio, con apoyo de RTP en el tramo en modernización.

Bloqueos hoy lunes 1 de septiembre en las calles de la CDMX
También te puede interesar:

Manifestaciones hoy en CDMX: ¿Dónde habrá bloqueos este lunes 1 de septiembre?

¡Regreso a clases caótico! Manifestantes realizarán bloqueos hoy lunes en varias alcaldías de la CDMX; vialidades y avenidas serán afectadas.

Ciudad
Ver nota

¿Dónde habrá manifestaciones hoy en la CDMX?

La megamarcha de transportistas prevista para este lunes fue pospuesta tras abrir mesas de diálogo; no se esperan bloqueos masivos en CDMX ligados a esa convocatoria, aunque sí se esperan varios movimientos en la capital y el resto del Valle de México.

Aun así, autoridades piden mantenerse atentos a avisos de última hora por posibles concentraciones aisladas.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

CDMX
Edomex
Metro CDMX
Metrobús CDMX
Transporte público
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn40 en Google News!

Autor / Redactor

Ximena Ochoa

ximena.ochoa@tvazteca.com.mx

×