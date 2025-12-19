Niegan amparo a Hernán Bermúdez, presunto líder de La Barredora y se queda en Penal de Altiplano

Una jueza de distrito negó este viernes 19 de diciembre un amparo promovido por Hernán Bermúdez Requena , extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Tabasco y presunto líder del grupo criminal conocido como “La Barredora”, por lo cual “El Abuelo” permanecerá en prisión preventiva.

Esta negativa en contra del exfuncionario tabasqueño, llega un par de horas después de que se le negara un amparo al hijo de Bermúdez Requena para la liberación de sus cuentas bancarias, las cuales fueron congeladas mientras continúan las investigaciones del caso.

Jueza niega amparo a Hernán Bermúdez

De acuerdo con la información que ha surgido sobre el tema, la promoción del amparo fue negada tras una audiencia realizada este viernes 19 de diciembre, en la cual Hernán Bermúdez buscaba revertir el auto de vinculación a proceso.

Por otro lado, el extitular de la SSP de Tabasco buscaba revertir la prisión preventiva justificada que le impuso un juez local el pasado 23 de septiembre, esto en el marco de las investigaciones por sus presuntos vínculos con “La Barredora”.

Con esta decisión emitida por una jueza de distrito, Bermúdez Requena permanecerá en el Penal del Altiplano en el Estado de México (Edomex), esto bajo prisión preventiva justificada y de cara al cierre de las investigaciones en su contra.

¿De qué se le acusa a Hernán Bermúdez?

Es importante recordar que Hernán Bermúdez fue detenido tras ser señalado como el líder y fundador de la organización criminal conocida como “La Barredora” en Tabasco. Este grupo delictivo logró expandirse a lo largo de la entidad tabasqueña, así como en los límites con Veracruz y Chiapas.

Se señala a esta organización criminal, se dedica a la extorsión, desapariciones forzadas y asesinatos a lo largo de los estados antes mencionados.

Por otro lado, documentos oficiales difundidos señalan que el exsecretario también era investigado desde el 2022 por sus presuntos vínculos y operaciones en favor del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Dictan prisión preventiva a Hernán Bermúdez

