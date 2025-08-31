Metro CDMX hace anuncio especial para el regreso a clases

Este lunes 1 de septiembre será el regreso a clases de millones de estudiantes pertenecientes a la Secretaría de Educación Pública (SEP). Considerando esto, el Metro de la Ciudad de México (CDMX) ha hecho un anuncio especial para todos los que lo utilicen este día.

Cabe destacar que el Metro CDMX es consciente de que millones de usuarios lo utilizarán de nueva cuenta por el regreso a clases de este lunes, por lo que emitió un comunicado especial con detalles que todas las personas deberían considerar.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

El plan del Metro CDMX para evitar aglomeraciones

Por si fuera poco, hay una acción clave que el Metro CDMX acaba de anunciar para que las personas puedan estar seguras de que llegarán a tiempo a sus destinos: van a enviar trenes vacíos a las estaciones con mayor cantidad de gente, principalmente, las de transbordo.

Asimismo, realizarán un despliegue de más de cinco mil oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para vigilancia de las estaciones del Metro durante todas las horas de servicio. También la policía Bancaria e Industrial y Auxiliar trabajará para atender a los usuarios que requieren ayuda por cualquier incidente.

El anuncio especial del Metro CDMX para el regreso a clases

El punto clave es que las autoridades del Metro quieren evitar retrasos en la operación para que todas las personas puedan llega a tiempo a sus destinos. Considerando esto, compartió las siguientes recomendaciones:



Permitir el libre cierre de puertas

Permitir bajar antes de subir

Solo activar las palancas de emergencia en casos absolutamente necesarios

No rebasar la línea amarilla

Respetar los asientos reservados

Acciones que serán claves para mantener una circulación normal de los trenes, que evitará los retrasos a millones de personas, principalmente durante horas pico.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.