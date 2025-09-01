Manifestaciones hoy en CDMX: ¿Dónde habrá bloqueos este lunes 1 de septiembre?

La Ciudad de México tendrá un comienzo agitado debido a las manifestaciones que provocarán bloqueos hoy lunes 1 de septiembre en diversos puntos de la capital, así como el regreso a clases de miles de estudiantes como parte del ciclo escolar 2025-2026.

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), se prevén 3 marchas, 12 manifestaciones y 13 plantones.

¿Qué alcaldías tendrán marchas y bloqueos hoy?

Las alcaldías que registrarán bloqueos este lunes:

Cuauhtémoc

Benito Juárez

Coyoacán

Álvaro Obregón

Venustiano Carranza

Marchas que habrá en CDMX este lunes

Comerciantes afectados por el cierre de sus negocios por parte del Instituto de Verificación Administrativa realizarán marchas que afectarán las alcaldías de Benito Juárez, Venustiano Carranza y Coyoacán. Los manifestantes saldrán de los siguientes puntos desde las 8:00 de la mañana:

Avenida Insurgentes Sur , Eje 6 Sur "Ángel Urraza”, colonia Insurgentes San Borja, alcaldía Benito Juárez

, Eje 6 Sur "Ángel Urraza”, colonia Insurgentes San Borja, alcaldía Benito Juárez Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México Cto. Interior y Avenida Capitán Carlos León, colonia Peñón de los Baños, alcaldía Venustiano Carranza

de la Ciudad de México Cto. Interior y Avenida Capitán Carlos León, colonia Peñón de los Baños, alcaldía Venustiano Carranza Calzada de Tlalpan y Calzada Taxqueña, colonia Campestre Churubusco, alcaldía Coyoacán



Padres de familia del Colegio “Liceo Franco-Mexicano, A, C” marcharán durante el día del instituto ubicado en Avenida Homero No. 1521, colonia Polanco II sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

¿Qué manifestaciones se esperan hoy 1 de septiembre en la CDMX?

Diversos colectivos realizarán protestas en el Senado de la República desde las 5:00 de la mañana. Protestan en apoyo a los habitantes del estado de Sonora que se mantienen en plantón frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para exigir respeto a los derechos de los pueblos originarios de diferentes estados.

desde las 5:00 de la mañana. Protestan en apoyo a los habitantes del estado de Sonora que se mantienen en plantón frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para exigir respeto a los derechos de los pueblos originarios de diferentes estados. Resistencia civil pacífico nacional se manifestará en el Ángel de la Independencia , Avenida Paseo de la Reforma y Florencia, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

, Avenida Paseo de la Reforma y Florencia, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. Colectivas feministas en apoyo a víctimas de trata se manifestarán a las 7:00 en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México James Sullivan No.133, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.

James Sullivan No.133, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc. Frente Nacional por las 40 horas se manifestarán a las 10:00 de la mañana en la Cámara de Diputados, que se ubica en Emiliano Zapata y Avenida H. Congreso de la Unión, colonia El Parque, alcaldía Venustiano Carranza.

¿Qué autos no pueden circular hoy en el Valle de México?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) establece que el Hoy No Circula aplicará para los autos cuya terminación de placas sean 5 y 6, tengan holograma 1 y 2 y su engomado sea amarillo. Los automóviles con hologramas 00 y 0 quedan exentos de las prohibiciones en el Valle de México.

