Oficial: Anuncian fecha de apertura de más estaciones de la Línea 11 del Trolebús Chalco - Santa Marta

El Director General del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México (CDMX), Martín López Delgado, dio a conocer que en agosto de este mismo 2025 abrirán tres estaciones más de la Línea 11 del Trolebús , la cual realiza el recorrido de Chalco a Santa Marta.

Fue a través de sus redes sociales oficiales, que las autoridades capitalinas señalaron que será este mismo fin de semana que el servicio se ampliará hasta la estación Ejidal, la cual será una de las que estarán abriendo sus puertas para ofrecer el servicio.

¿Cuáles son las estaciones de la Línea 11 del Trolebús que reabrirán?

De acuerdo con lo mencionado por López Delgado, el pasado lunes 18 de agosto se realizaron recorridos de prueba en las estaciones Unión de Guadalupe, Covadonga y Ejidal, las cuales serán las próximas en abrir sus puertas para ofrecer el servicio de transporte público a miles de ciudadanos.

Se señaló que tras las pruebas realizadas, se pactó la fecha de apertura de estas estaciones del Trolebús, con las cuales se espera beneficiar mensualmente a miles de personas en la CDMX y el mismo Estado de México (Edomex).

¿Cuándo abren por completo las nuevas estaciones del Trolebús?

Será el próximo domingo 24 de agosto que iniciarán las operaciones de servicio en las tres estaciones de la Línea 11 del Trolebús antes mencionadas, por lo cual se prevé que para el próximo lunes 25 del mismo mes, se incrementen los usuarios beneficiarios.

Hoy realizamos recorrido de prueba por las estaciones Unión de Guadalupe, Covadonga y Ejidal del centro de Chalco para verificar el paso correcto de las unidades por este tramo de la línea, el próximo domingo iniciaremos con la operación del servicio en estas estaciones de la L11 pic.twitter.com/9H58hp490P — Martín López Delgado (@DirectorSTE) August 19, 2025

Estaciones abiertas de la Línea 11 del Trolebús

A partir del próximo 24 de agosto, las estaciones de la Línea 11 del Trolebús que estarán dando servicio, son las siguientes:

Santa Marta

Parque de la Mujer

Cuauhtémoc

Puente Rojo

Puente Blanco

Parque Tejones

Unión de Guadalupe

La Covadonga

Ejidal

José María Martínez

Amalinalco

Chalco

¿Cuándo terminan las obras de la Línea 11 del Trolebús Chalco - Santa Marta?

Vale la pena mencionar que aún no se conoce hasta cuándo abrirán todas las estaciones de la Línea 11 del Trolebús, sin embargo, con la apertura de las zonas antes mencionadas, únicamente faltará la habilitación de Xico, La Virgen y Teotongo.

