Fecha de inauguración del Trolebús Chalco – Santa Martha y lista de estaciones que todavía NO abrirán

La nueva línea del Trolebús que va de Chalco a Santa Martha es una de las obras de transporte público más importantes para conectar la Ciudad de México con el Estado de México. Su inauguración ocurrirá muy pronto y aquí te contamos los detalles.

Cabe destacar que la inauguración del Trolebús Chalco – Santa Martha será parcial, ya que los trabajos hidráulicos en la zona de Chalco no han sido terminados, lo que hará que algunas estaciones no estén listas a tiempo.

Estaciones del Trolebús Chalco - Santa Martha

Por lo pronto, el gobierno del Estado de México ya había anunciado la lista completa de estaciones que tendrá esta nueva línea de Trolebús. Serán 15 en total y son las siguientes:



Santa Matha

Teotongo

La Virgen

Xico

Parque de la mujer

Cuauhtémoc

Puente Rojo

Puente Blanco

Parque de Tejones

Unión de Guadalupe

La Covadonga

Ejidal

José María Martínez

Amalinalco

Chalco

Fecha de inauguración del Trolebús Chalco - Santa Martha

Daniel Sibaja, secretario de Movilidad del Edomex, anunció que las operaciones del Trolebús comenzarán en abril de 2025, es decir, su inauguración oficial podría llegar los últimos días del mes, el lunes 28, el martes 29 o el miércoles 30.

Estaciones que NO darán servicio tras inauguración del Trolebús Chalco - Santa Martha

De igual manera, Sibaja adelantó que algunas estaciones no tendrán servicio, particularmente en Chalco, ya que los trabajos no han concluido y no pueden arriesgar a las personas que utilicen el transporte.

Así, el Trolebús no realizará paradas en las estaciones de:



Teotongo

La Virgen

Xico

La Covadonga

Ejidal

Cabe destacar que la obra no se inaugurará por completo, ya que solo se podrán realizar algunas partes del trayecto, así hasta que toda la línea sea construida por completo.

Ruta oficial del Trolebús Chalco - Santa Martha

Gobierno de Chalco Chalco - Santa Martha, ruta oficial del Trolebús

Es importante destacar que esta nueva línea del Trolebús conectará directamente con la estación Santa Martha y La Paz, de la Línea A del Metro. De igual manera, conectará con el Cablebús en la Línea 2 y el Trolebús elevado de la Línea 10.

