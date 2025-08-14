Extensión de Línea 11 del Trolebús llegará a municipio importante en Edomex
La Línea 11 del Trolebús se ampliará para mejorar la movilidad en la zona oriente del Edomex; es eléctrico y tendría 10 estaciones.
El transporte en el Estado de México (Edomex) se está renovando con el objetivo de mejorar la movilidad de los habitantes de varios municipios y la Línea 11 del trolebús mexiquense es uno de los medios que se extenderá para beneficiar todos los días a miles de personas.
La Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de México (SEMOV_Edomex) informó que la ampliación de la Línea 11 del trolebús eléctrico mejorará la conectividad de los habitantes de los mexiquenses y garantizará un menor tiempo de traslado. Además, las unidades son amigables con el medio ambiente porque es eléctrico y no tiene emisiones contaminantes.
¿Cuál será la extensión de la Línea 11 del Trolebús en el Edomex?
La extensión de la Línea 11 del Trolebús forma parte del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México y ahora en vez de ir de Santa Martha-Chalco llegará a Ixtapaluca con un presupuesto de 2 millones 050 millones de pesos. El servicio se brindará de Chalco a Ixtapaluca a través de 10 estaciones que se construirán.
¿Cuáles serán las nuevas estaciones de la Línea 11 del Trolebús?
- Puente Blanco
- Caseta Vieja
- Santa Bárbara
- Hacienda Ojo de Agua
- Carretera Federal
- Acozac
- Vigilante
- Ixtapaluca Centro
- Cruz Roja
- Camino a San Francisco
- San Buenaventura
Línea 11 del Trolebús hará recorridos más rápidos
En conferencia de prensa, el titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, Andrés Lajous, señaló que este proyecto en materia de transporte público es una labor conjunta del Gobierno Federal con las autoridades del Estado de México para que los recorridos de los mexiquenses a la Ciudad de México, sean más rápidos y más seguros.
