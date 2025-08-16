Erin ya es huracán categoría 5; es una amenaza para estas zonas del Atlántico

El huracán Erin se convirtió en categoría 5 en la escala Saffir Simpson por lo que es considerado como una amenaza para el Atlántico, aquí te decimos cuál será su trayectoria y qué afectaciones provocará.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos un avión cazador de huracanes de la Reserva de la Fuerza Aérea indicó que el huracán Erin se intensificó y es categoría 5.

Erin se convierte en huracán categoría 5

El huracán Erin presenta vientos máximos sostenidos de 255 kilómetros y una presión mínima central de 917 mb. Su centro se localiza en las coordenadas 19.7 Nº, 62.8ºo, es decir a unos 170 kilómetros al norte de Anguila.

El sistema se desplaza hacia el oeste a una velocidad de 28 kilómetros por hora.

August 16: 11:20AM AST @53rdWRS find #Erin is now a Category 5 Hurricane with maximum sustained winds of 160 mph. Visit https://t.co/tW4KeGdBFb for the latest pic.twitter.com/dEZuREiUa3 — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 16, 2025

¿El huracán Erin afectará a México?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) debido a su trayectoria, el sistema no representa un peligro para el territorio mexicano.

🌀#Erin ahora como #Huracán de categoría 4 en la escala #SaffirSimpson. Debido a su distancia y desplazamiento no representa peligro para costas nacionales. pic.twitter.com/agqL7coY8h — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 16, 2025

Se prevé que se fortalezca rápidamente y hay alertas por tormenta tropical; además el ojo del huracán podría moverse al norte de las Islas de Sotavento, las Islas Vírgenes y Puerto Rico.

La tormenta podría producir oleajes en las playas de las Bahamas y gran parte de la costa este de Estados Unidos y el Atlántico de Canadá la próxima semana.

