Así funciona el Home Office “oficial” por lluvias e inundaciones en CDMX
Autoridades capitalinas señalaron que los trabajadores pueden solicitar Home Office para evitar las intensas lluvias e inundaciones que han llegado a CDMX.
En medio de las intensas lluvias e inundaciones que han azotado a gran parte de la Ciudad de México (CDMX), la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la capital lanzó un comunicado para solicitar a los empleadores que permitan la modalidad de Home Office por las condiciones climatológicas.
Fue a través de las redes sociales de esta dependencia de gobierno, que se solicitó a las y los patrones ser más flexibles con los trabajadores, los cuales se han visto afectados por traslados que superan en ocasiones las 3 horas debido a las lluvias e inundaciones.
Por lluvias en CDMX, Gobierno pide a empresas dar Home Office a trabajadores
¿Es obligatorio el Home Office en CDMX por lluvias e inundaciones?
Pese a lo antes mencionado, es importante señalar que el Home Office por lluvias e inundaciones no es obligatorio, pues de acuerdo con las autoridades de la CDMX todo queda en meras recomendaciones y solicitudes de apoyo para las y los patrones en la capital.
Buscan Home Office obligatorio en CDMX cada vez que haya Contingencia Ambiental y Doble Hoy No Circula
La Contingencia Ambiental se ha convertido en una constante en la CDMX, afectando la salud y la movilidad de los millones de habitantes de la capital.
¿Cómo aplica el Home Office por lluvias en la CDMX?
De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, en caso de que los empleados se vean afectados por las lluvias e inundaciones dentro de la CDMX, se deben poner en contacto con los patrones para mediar la posibilidad de hacer Home Office.
La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo hace un llamado a los empleadores a ser comprensivos con las trabajadoras y trabajadores que enfrenten dificultades para llegar a sus centros de trabajo
-se lee en el comunicado de las autoridades.
🌧️ Si las lluvias dificultan tu traslado al trabajo, mantén la comunicación con tu empleador.
💻 Si es posible, acuerden la opción de trabajar desde casa.
🤝 El diálogo y la empatía hacen la diferencia.
Leyes y normas para hacer Home Office en México
Vale la pena mencionar que desde el 2020 a lo largo y ancho de la República Mexicana está vigente una ley que regula el teletrabajo o Home Office.
El Gobierno de México señala que los patrones que den Home Office a sus empleados, se deben encargar de cumplir con las siguientes normativas:
- Proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos necesarios para el Home Office
- Asumir los costos derivados del trabajo a través de la modalidad de teletrabajo o Home Office, incluyendo, en su caso, el pago de servicios de internet y la parte proporcional de electricidad
- Respetar el derecho a la desconexión de las personas al término de la jornada laboral e inscribirlas al régimen obligatorio de la seguridad social
Pronósticos de lluvias para la CDMX
Vale la pena mencionar que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que a lo largo de los próximos días se mantengan las intensas lluvias, tormentas eléctricas y pronósticos extremos en la Ciudad de México (CDMX).
