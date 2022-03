Artista de Colombia pintó un mural de Residente con sangre humana

La última canción de René Pérez Joglar, conocido como Residente, es un verdadero himno de protesta que incluye a una gran parte de la historia de Latinoamérica. Inspirado por esta canción, llamada This is not America, un artista colombiano decidió pintar un mural de René, con sangre humana.

Pinta un mural de Residente con sangre humana

En el barrio Siloé de Cali, Colombia, es posible encontrar un mural hecho con sangre. El artista Julián Castillo, inspirado por el último sencillo de Residente, decidió pintar su mural con sangre de voluntarios.

El proceso comenzó el pasado 23 de marzo, donde los voluntarios se hicieron presentes para donar su sangre. Mientras el artista se preparaba, un fotógrafo iba tomando el paso a paso del mural. Junto al rostro de René, el colombiano pintó una paloma de la paz, con varios litros de sangre humana.

En el barrio Siloé de Cali, el artista colombiano Julián Castillo pintó con sangre humana, donada por voluntarios, un mural del cantante puertorriqueño Residente y una paloma que representa la paz.

La pintura fue inspirada en Residente, ya que es un artista conocido por involucrarse en las luchas de los pueblos latinoamericanos. Y su última canción así lo confirma, puesto que es una de las obras de protestas más fuertes que se ha escuchado en los últimos tiempos.

“This is not America” la canción de Residente que inspiró el mural

Julián Castillo decidió hacer esta obra con sangre, como una forma de protesta pacífica, en rechazo a la violencia e inspirado por la última canción de Residente This is not America.

La canción aborda el concepto de la palabra América, y como este ha sido monopolizado por Estados Unidos para referirse al país, cuando en realidad refiere a todo un continente, que Resiente considera que se deja de lado.

Pero eso no es todo, el artista puertorriqueño aborda toda una serie de protestas, dictaduras, genocidios y crímenes políticos que se han sucedido de manera sistemática en Latinoamérica.

This is Not America (Esto no es América), en donde colabora con el dúo Ibeyi, se ve a la Estatua de la Libertad reemplazada por un indígena norteamericano, y es solo una de las primeras imágenes que interpelan a los Estados Unidos.

Residente - This is Not America (Official Video) ft. Ibeyi

Luego vemos protestas, cuerpos tirados, gente golpeándose con policías, pandilleros e imágenes religiosas como la de Jesucristo y la Virgen de Guadalupe. Todas las escenas del video tienen referencias de historias reales que han sucedido en nuestro continente.

Castillo inspiró su mural en estas situaciones donde aparecen referencias a Venezuela, Colombia, México, Argentina, Bolivia y Brasil; y su mensaje es “que no se derrame más sangre en Colombia por guerras”. Sin duda que el impacto del mural, hecho con sangre humana, suma un elemento más al mensaje de Residente .

