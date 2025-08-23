A partir de esta hora comenzará la lluvia hoy 23 de agosto en CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México (CDMX), dio a conocer que los pronósticos de lluvia de hoy 23 de agosto para la capital inician desde las 15:00 horas y se podrían extender al menos hasta las 23:59 de este mismo sábado.

A través de un comunicado lanzado por medio de sus redes sociales, la SGIRPC dio a conocer que entre las 15:00 y 16:00 horas se espera lluvia intensa acompañada de descargas eléctricas, lo cual se podría extender al menos hasta las 18:00 horas.

Pronósticos del clima hoy 23 de agosto en CDMX

De acuerdo con la misma SGIRPC, hoy se espera que en la CDMX prevalezca un ambiente cálido con cielo nublado, lluvia muy fuerte, actividad eléctrica y posible caída de granizo en varias alcaldías de la capital.

Por su parte el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que se espera que la lluvia sea entre los 50 y los 75 mm, lo cual podría dejar severas inundaciones y encharcamientos en avenidas y calles principales de la capital de la República.

¿En qué alcaldías de CDMX lloverá hoy 23 de agosto?

Hasta el momento la SGIRPC no ha activado el semáforo de alertas por pronósticos de precipitaciones en la CDMX, sin embargo, se espera que esto cambie con el transcurso de las horas.

Pese a ello, es importante mencionar que el pasado viernes 22 de agosto las autoridades capitalinas activaron alerta roja por lluvias intensas en la alcaldía Azcapotzalco, así como naranja en Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras y Tlalpan.

Peligros asociados por la lluvia de hoy en CDMX

Más allá de las inundaciones y encharcamientos que pueden provocar las lluvias en la CDMX, Protección Civil señala que se pueden generar los siguientes peligros para la población capitalina:

Corrientes fuertes de agua que pueden arrastrar a personas y vehículos

Deslaves de laderas

Caída de ramas, árboles y demás sobre la vía pública

Peligros por socavones y coladeras destapadas

Inundación de inmuebles

Números de emergencia para pedir desazolve en CDMX

En caso de ser una de las personas afectadas por las lluvias que se prevén para este sábado 23 de agosto en la CDMX, es importante mencionar que se puede solicitar el servicio de desazolve al número *0311 del Locatel, así como al mismo 911 para pedir ayuda a los bomberos y otras autoridades.

