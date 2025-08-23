Muere niño atropellado en Iztapalapa

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI) informó que, este sábado 23 de agosto, un niño de tres años murió tras ser atropellado por una unidad del transporte público en la alcaldía Iztapalapa.

¿Qué pasó con el niño atropellado en Iztapalapa?

De acuerdo con la tarjeta informativa emitida por la dependencia, el incidente tuvo lugar en la intersección de las calles Sonora y Terán, en la colonia Miravalles. El menor presuntamente bajó corriendo de la banqueta, momento en el cual fue embestido por una unidad perteneciente a la Ruta 71.

Equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar y trasladaron al niño a la Clínica San Antonio; sin embargo, al llegar fue declarado sin signos vitales.

El conductor de la unidad fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su grado de responsabilidad en el accidente.

Asimismo, personal de la SEMOVI se coordinó con representantes de la Ruta 71 para atender el caso y colaborar con las investigaciones en curso.

