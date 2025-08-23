Tláloc se acordó de todos: Sistema Cutzamala registra aumento histórico en sus presas

El Sistema Cutzamala , principal fuente de abastecimiento de agua potable para la Ciudad de México (CDMX) y parte del Estado de México (Edomex), registra un repunte significativo en sus niveles de almacenamiento.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), al 18 de agosto las tres presas que lo conforman —El Bosque, Valle de Bravo y Villa Victoria— alcanzaron un promedio de 67.5% de llenado.

¿Cuánto aumentó el nivel de almacenamiento en el Sistema Cutzamala durante agosto 2025?

Esto representa un incremento de 151.72 millones de metros cúbicos desde finales de mayo, equivalente a llenar más de 83 estadios Azteca.

Del 26 de mayo al 18 de agosto de 2025, el nivel de las tres presas de almacenamiento del Sistema Cutzamala ha incrementado en más de 150 millones de metros cúbicos.



Conagua detalló que este volumen es 27.8% mayor en comparación con la misma fecha de 2014 y muy superior a lo registrado en 2024, cuando el sistema enfrentaba bajos niveles de almacenamiento.

Recuperación del nivel de agua presa por presa

La recuperación ha sido particularmente notable en Valle de Bravo, que pasó de 32.6% en 2024 a 77.5% este año, un aumento de 44.9 puntos porcentuales.

El Bosque reporta 56.8% de llenado, frente al 51.9% del año pasado, mientras que Villa Victoria alcanzó 58.2%, después de situarse en apenas 29.4% en 2024.

La dependencia subrayó que esta mejoría se logró pese a mantener el suministro a las entidades que dependen del sistema, lo que garantiza por ahora el abasto de agua potable a millones de habitantes del Valle de México.

Autoridades piden a la ciudadanía cuidar el agua

Aunque las lluvias han favorecido la recuperación del Cutzamala, las autoridades advirtieron que el agua sigue siendo un recurso vulnerable ante el cambio climático , la sobreexplotación y el crecimiento poblacional.

Por ello, exhortaron a la ciudadanía a realizar acciones de ahorro como cerrar llaves que gotean, reutilizar agua en actividades domésticas, optimizar el consumo y reportar fugas.

La dependencia recordó que estas medidas ayudan a fortalecer la seguridad hídrica en la región y a retrasar futuros escenarios de desabasto.

Valle de México recupera captación de agua

Finalmente, la dependencia reafirmó su adhesión al Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad , que busca garantizar el acceso equitativo al recurso y promover acciones de adaptación ante los efectos del cambio climático.

El organismo señaló que, aunque el panorama actual es alentador, se requiere mantener una gestión integral del agua y la cooperación ciudadana para enfrentar los retos futuros en la distribución del vital líquido.

