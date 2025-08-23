Terror en CDMX: Se abre socavón y se “traga” a mujer de la tercera edad en la GAM

Durante la tarde de este sábado 23 de agosto autoridades de la Ciudad de México (CDMX), reportaron que una mujer de la tercera edad cayó directamente a un socavón de varios metros de profundidad mientras se encontraba caminando sobre los camellones de Avenida Talismán de la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM).

Primeros reportes señalan que el socavón se formó sobre la vialidad antes mencionada en su esquina con calle Norte 80-A en la colonia San Pedro Chico, por lo cual dependencias de seguridad y Protección Civil se trasladaron al lugar de los hechos.

[VIDEO] Vecinos de la colonia Del Valle Sur señalan que el socavón ya se había formado meses antes, sin embargo, volvió a aparecer tras las lluvias en la CDMX.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Socavón se abrió mientras la mujer caminaba sobre el camellón

Los primeros reportes sobre el accidente, señalan que el socavón se formó cuando la mujer en cuestión, se encontraba caminando sobre los camellones de la Avenida Talismán y Eduardo Molina. Fue en ese momento que una de las placas del suelo se abrió generando que la afectada cayera por aproximadamente tres metros.

Imágenes compartidas a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, muestran cómo la mujer quedó tendida dentro de la profundidad del socavón, esto mientras estaba siendo atendida por los elementos de emergencia.

🚨#AlertaADN



Una mujer cayó en un socavón, de al menos tres metros de profundidad, que se formó sobre Av. Talismán y Eduardo Molina, alcaldía Gustavo A. Madero pic.twitter.com/oOvfNo6Lrg — adn40 (@adn40) August 23, 2025

¿Qué pasó con la mujer que cayó a un socavón en la alcaldía GAM de la CDMX?

De acuerdo con la información que se ha dado a conocer hasta el momento, la mujer estuvo por aproximadamente 30 minutos al interior del socavón que se formó en esta zona de la CDMX, esto mientras se realizaban las labores correspondientes.

La emergencia fue atendida por elementos del Heróico Cuerpo de Bomberos, paramédicos del ERUM y personal de Protección Civil. La mujer fue trasladada a un hospital de la zona para su valoración y atención médica.

Intensas lluvias en CDMX provocan socavones en varias alcaldías

Es importante mencionar que en el último mes se ha reportado la formación de más de cinco socavones en diferentes puntos de la Ciudad de México.

Algunas de estas zonas se encuentran en la alcaldía Iztacalco, la misma Gustavo A. Madero, la Cuauhtémoc y demás áreas que se han visto afectadas por las intensas lluvias que han azotado a la capital del país.

Número para reportar la formación de socavones en la CDMX

Para reportar la formación de socavones o baches de grandes dimensiones en tu calle o colonia, las autoridades de la CDMX ponen a disposición el número *0311 de Locatel. Será en este punto que se podrán realizar las denuncias correspondientes.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.