¿Vida extraterrestre? Los misterios que buscará el telescopio espacial Nancy Grace Roman de la NASA

El telescopio espacial Nancy Grace Roman, un proyecto de unos 4 mil millones de dólares, fue lanzado al espacio desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA; iba bordo de un cohete SpaceX Falcon Heavy, embarcándose en una misión de observación que podría durar una década.

The Nancy Grace Roman Space Telescope has officially launched and is heading to its forever home at L2!



Over the next three months, the observatory will perform final checks and power its instruments before revealing its first images by early 2027.https://t.co/IdabpolHmh pic.twitter.com/tuDHAEzgKh — Nancy Grace Roman Space Telescope (@NASARoman) August 30, 2026

¿Qué es el telescopio espacial Nancy Grace Roman?

El telescopio espacial, que se ubicará más allá de la Luna, está diseñado para investigar enigmas cósmicos como la energía oscura y la materia oscura, al tiempo que provará la gravedad a gran escala y buscará exoplanetas, como se denomina a los planetas que se encuentran fuera de nuestro sistema solar.

Esta maravilla tecnológica, que utiliza un coronógrafo para bloquear la luz de las estrellas, ofrecerá un “enorme salto” cuando fotografíe exoplanetas fuera de nuestro sistema solar, señaló la administradora asociada de la NASA, Nicky Fox, a los periodistas en una conferencia de prensa posterior al lanzamiento.

Shades on and batteries charging! 😎 🔋



Roman’s Solar Array Sun Shield and Lower Instrument Sun Shade have successfully deployed, powering the observatory and shading its instruments! https://t.co/RAUgaDDx0Z pic.twitter.com/9LVHCElTT7 — Nancy Grace Roman Space Telescope (@NASARoman) August 30, 2026

Nuevo telescopio espacial: ¿Qué podemos esperar de la misión de la NASA?

“Roman va a cambiar nuestra forma de ver el universo. Va a descubrir… decenas de miles, quizás incluso 100 mil nuevos exoplanetas”, señaló Fox, quien agregó que: “¿Por qué nos interesan tanto los exoplanetas? Porque uno de nuestros principales objetivos en la NASA es responder a la pregunta: ‘¿Estamos solos en el universo?’”.

El lanzamiento de este domingo marcó “un punto final para los ingenieros, pero un punto de partida para los científicos”, dijo Julie McEnery, científica principal del proyecto del telescopio Roman: “Siento que estoy al borde de un precipicio, y estamos a punto de dar un paso hacia lo desconocido”.

El telescopio espacial Nancy Grace Roman de la NASA se encuentra en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Cabo Cañaveral El telescopio espacial Nancy Grace Roman de la NASA se mantiene en pie después de que ingenieros y técnicos que trabajan dentro de la Instalación de Servicio de Carga Útil Peligrosa acoplaran el observatorio a su adaptador de carga útil y a un accesorio de fijación de carga útil de puntal, una pieza de hardware especializada diseñada para cargas grandes y pesadas en el Centro Espacial Kennedy de la NASA. (NASA/via REUTERS)

El telescopio espacial Roman viajará por el espacio hacia una órbita llamada Punto de Lagrange 2, situada a aproximadamente 1.6 millones de kilómetros de la Tierra; su misión está prevista para cinco años, aunque la agencia espacial estadounidense indicó que el telescopio podría tener combustible suficiente para cinco años adicionales.

Los científicos de la misión dedicarán los próximos 90 días a la puesta en marcha de la nave espacial y a la preparación del observatorio para sus operaciones científicas. Se espera que envíe sus primeras imágenes de alta resolución “antes de las vacaciones de invierno”, según declaró a la prensa Jackie Townsend, directora del proyecto del telescopio Roman.

Este telescopio espacial aprovechará las capacidades de otros observatorios en órbita, como el telescopio espacial James Webb, lanzado en 2021, y el telescopio espacial Hubble, lanzado en 1990.

“El telescopio Roman tiene prácticamente la misma sensibilidad y nitidez de visión que el Hubble, pero exploramos el cielo mucho más rápido”, señaló Julie McEnery, científica principal del proyecto Roman en el Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA en Maryland.

“Un mes de observaciones para estudiar nuestra galaxia, la Vía Láctea, llevaría aproximadamente un siglo con el Hubble”. — Julie McEnery/NASA

El telescopio Webb ha aportado una nueva perspectiva sobre la historia temprana del universo, descubriendo, entre otras cosas, que las galaxias primordiales se formaron antes y eran más grandes de lo que se creía. Gracias al tiempo que tarda la luz en viajar, Webb es capaz de observar a través de vastas distancias y remontarse en el tiempo profundo. Roman, en cambio, es capaz de tomar vistas panorámicas. La NASA compara a Roman con el objetivo gran angular de una cámara y a Webb con un objetivo zoom.

Roman contribuirá a la comprensión de dos componentes cósmicos misteriosos, la energía oscura y la materia oscura, mediante la creación del mapa 3D del universo más completo hasta la fecha.