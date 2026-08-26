Investigadores encuentran metales bajo volcán activo; claves para energías limpias

Un grupo de investigadores de la Universidad de Oxford y otros centros internacionales identificaron un depósito subterráneo de fluidos ricos en metales bajo un volcán activo en el Caribe, clave para baterías y energías limpias.

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Encuentran metales bajo volcán activo

Para este nuevo hallazgo se utilizaron mediciones sísmicas de alta resolución, así que no fue necesario perforar ni excavar y se pueden aprovechar los volcanes activos como fuentes renovables de metales críticos.

Se cartografió el sistema interno del volcán Soufrière Hills, en Montserrat y se detectó una zona de entre 1 y 1.5 kilómetros de ancho a unos 2 kilómetros bajo la superficie donde encontraron una salmuera rica en fluidos y portadora de metales.

Las salmueras magmáticas subvolcánicas se forman por la separación de fases de fluidos supercríticos liberados de magmas ascendentes y cristalizantes y estos líquidos hipersalinos son capaces de contener metales críticos.

¿Cuál es la relación entre la actividad volcánica y la formación de metales?

Es importante mencionar que la mayoría de los grandes yacimiento de cobre, zinc, plomo y otros metales proviene de sistemas volcánicos antiguos o extintos, pero el reciente hallazgo demuestra que la generación de estos minerales están activos en volcanes modernos.

De acuerdo con los científicos, los volcanes son fuentes de energía geotérmica y contienen metales necesarios para las tecnologías modernas y la transición a emisiones netas de carbono cero.

Los investigadores reconstruyeron un mapa tridimensional del subsuelo volcánico y se ubicó la salmuera metálica y un núcleo sólido de magma, zonas con fluidos geotérmicos calientes y una capa de arcilla esto sirve para usar imágenes sísmicas en busca de recursos minerales reduciendo los riesgos de la perforación.

El volcán Soufrière Hills sigue activo pero en pausa eruptiva

Soufrière Hills es un volcán de tipo estratovolcán formado entre la placa tectónica del Atlántico y la placa del Caribe y forma parte del arco volcánico de las Antillas Menores.

Entre 1995 y 2010 entró en erupción con importantes flujos piroclásticos, pero desde febrero de 2026 se encuentra en pausa eruptiva y su clasificación es activo y monitoreado.

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