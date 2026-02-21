NASA revela primer imagen de la materia oscura moldeando el universo, formando galaxias, estrellas y planetas

La NASA presentó el 26 de enero de 2026 un hallazgo clave sobre la materia oscura gracias al telescopio espacial James Webb. El estudio, publicado en Nature Astronomy, muestra cómo esta sustancia invisible moldeó galaxias, estrellas y planetas desde los primeros momentos del universo.

El equipo, liderado por Diana Scognamiglio del JPL, analizó una región en la constelación de Sextans y creó el mapa más preciso hasta ahora. La imagen integra casi 800 mil galaxias y ofrece una nueva lectura sobre la estructura cósmica y el origen de la vida.

El telescopio James Webb capturó una vista profunda del cielo que incluye casi 800.000 galaxias. Sobre esta imagen se superpuso un mapa en color azul que representa la distribución de la materia oscura. Esta es la representación más detallada y de mayor resolución creada hasta la fecha.|NASA

La imagen más nítida hasta ahora

Webb captó una vista profunda del cielo y superpuso un mapa azul que indica la distribución de la materia oscura. Es la representación de mayor resolución lograda hasta hoy.

El resultado duplica la precisión de Hubble. Los expertos afirman que ahora se observa con claridad la red invisible que sostiene el universo.

¿Qué es la materia oscura y por qué no la vemos?

La materia oscura no emite ni refleja luz. Solo se detecta por su efecto gravitacional sobre galaxias lejanas.

En el mapa, las zonas azules coinciden con cúmulos visibles. Esto confirma que su gravedad guió la formación cósmica durante miles de millones de años.

¿Cómo se hizo este mapa?

El telescopio dedicó 255 horas de observación y utilizó el instrumento MIRI en infrarrojo medio.

El proyecto COSMOS integró datos de más de 15 telescopios. Detectó diez veces más galaxias que estudios terrestres previos.

¿Por qué importa tanto la materia oscura?

Los científicos creen que se agrupó primero y atrajo materia ordinaria. Así nacieron estrellas y galaxias.

Sin ella, los elementos esenciales para la vida no existirían en la escala actual. Su influencia alcanza incluso a la Tierra.

¿Qué viene después?

El telescopio Nancy Grace Roman mapeará zonas 4.400 veces mayores. Ofrecerá una visión más amplia del fenómeno.

A futuro, el Observatorio de Mundos Habitables buscará mayor precisión. La exploración apenas comienza.