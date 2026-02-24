La NASA busca vida extraterrestre con robots dentro del Sistema Solar

La NASA busca vida extraterrestre desde hace décadas con misiones robóticas en el Sistema Solar. El principal objetivo es Marte, aunque también estudia lunas heladas y atmósferas lejanas. La estrategia combina exploración directa, análisis químico y tecnología de punta.

En 2025, el rover Perseverance detectó en el cráter Jezero señales químicas intrigantes en la roca “Cheyava Falls”. Estas reacciones podrían asociarse con microbios antiguos o con procesos geológicos. La diferencia es crucial para saber si alguna vez hubo vida fuera de la Tierra.

NASA lleva décadas investigando vida extraterrestre en nuestro Sistema Solar

Desde los años setenta, la agencia espacial envía sondas y laboratorios automatizados para buscar rastros biológicos. Marte se convirtió en el laboratorio natural más cercano.

El interés no es solo científico. Confirmar vida microbiana cambiaría la biología, la filosofía y la exploración espacial. También impulsaría nuevas tecnologías de análisis químico.

¿Dónde busca la NASA señales de vida hoy?

El cráter Jezero concentra la atención actual. Allí existió un lago hace miles de millones de años. Perseverance analiza rocas que pudieron conservar huellas microscópicas.

Estas muestras podrían regresar a la Tierra en futuras misiones. Su estudio con equipos avanzados permitiría confirmar o descartar biofirmas reales.

¿Qué significa "biofirma potencial"?

Una biofirma es una señal química o estructural asociada con procesos biológicos. Sin embargo, la química sin vida puede imitar estos patrones.

Expertos en astrobiología advierten que distinguir ambos escenarios requiere años de pruebas. En Marte, la falta de referencia complica el análisis.

Vida en las lunas de Júpiter

Europa y Encélado poseen océanos bajo capas de hielo. Misiones como Europa Clipper buscan señales químicas compatibles con vida microbiana.

Estos mundos amplían el escenario más allá de Marte. Si existen ecosistemas en océanos subterráneos, la vida podría ser común en el universo.