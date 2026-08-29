Falla de Cascadia se fragmenta y alerta por megaterremoto de magnitud 9 y tsunami

Científicos descubrieron que la corteza de la placa oceánica en la zona de subducción de Cascadia se está fragmentando y desgarrando progresivamente en pedazos.

Investigadores a bordo del buque R/V Marcus G. Langseth, mediante un estudio publicado en la revista Science Advances, mapearon el fondo marino frente a la isla de Vancouver y detectaron este inusual fenómeno.

Se pudo observar cómo la zona de subducción está empezando a dejar de funcionar.

Esta zona representa una de las mayores amenazas de megaterremoto y tsunami para millones de personas.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Según las probabilidades calculadas por expertos, en los próximos 50 años, el riesgo de un sismo de magnitud superior a 8 es considerable (entre un 10% y un 15% de probabilidad (calcula el Servicio Geológico de Estados Unidos).

La pregunta que surge es: ¿La región estará preparada para enfrentar el impacto de un fenómeno de esa magnitud?

¿Qué es la subducción de Cascadia?

La zona de subducción de Cascadia es una gigantesca falla de unos 1,000 kilómetros de longitud donde la placa oceánica de Juan de Fuca (junto con los fragmentos de Explorer y Gorda) se desliza y se hunde por debajo de la gran placa norteamericana.

Esta región se extiende desde el norte de California, en Estados Unidos, hasta la Columbia Británica, en Canadá.

Es una de las zonas de subducción más extensas y peligrosas del planeta.

Ubicación: Se encuentra en el Océano Pacífico, paralela a la costa oeste de Norteamérica.

Movimiento: La placa de Juan de Fuca se introduce de forma continua bajo el continente, lo que acumula una enorme tensión sísmica a lo largo de los siglos.

Antecedentes: El último gran terremoto originado en esta zona ocurrió en enero del año 1700 y se calcula que alcanzó una magnitud de 9.0.

¿Por qué la subducción de Cascadia es peligrosa?

La zona está perdiendo fragmentos, formando pequeñas placas y acortándose poco a poco.

Mediante un modelo de imágenes 4D, los investigadores intentaron demostrar cómo una placa está impulsando la fragmentación de la otra. Este proceso se está dando en el norte del sistema tectónico de Cascadia, al noroeste del océano Pacífico, donde una porción de corteza terrestre se está “rompiendo” progresivamente, formando piezas más pequeñas.

Fragmentación de la placa y cese de la subducción en el norte de Cascadia (Foto: Science Advances)

Uno de los hallazgos más importantes del estudio fue el de una estructura de aproximadamente 75 kilómetros de largo donde la placa de Juan de Fuca se ha hundido unos 5 kilómetros más de lo esperado.

“Aún no se desprendió por completo, pero está cerca de hacerlo”, explicó el autor principal del estudio, Brandon Shuck, profesor de la Universidad Estatal de Luisiana.

La Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA) estimó los posibles efectos si el evento se produce sin una preparación adecuada: 13 mil muertes, 27 mil heridos, un millón de personas obligadas a buscar refugio y dos millones que requerirían asistencia alimentaria.

Además, se esperan fallas masivas en redes eléctricas y una ola que podría alcanzar entre 9 a 12 metros de altura.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.