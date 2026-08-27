La Tierra se fractura bajo el Pacífico y puede desaparecer las placas tectónicas

Frente a las costas de Canadá, a varios kilómetros debajo del océano Pacífico se descubrió que una parte de la corteza terrestre se está fragmentando un proceso conocido como una zona de subducción que deja de funcionar y desaparece.

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Descubren que la Tierra se está fragmentando

En la revista científica Science Advances se publicó este hallazgo y el estudio se concentró en el sistema tectónico ubicado en el noroeste del Pacífico donde interactúan las placas oceánicas Juan de Fuca y Explorer con la placa Norteamericana.

De acuerdo con los investigadores no es una fractura repentina que modifique el planeta, es un proceso que ocurre lentamente y los cambios se verían dentro de millones de años.

Las zonas de subducción son regiones en las que una placa tectónica se introduce debajo de otra y se hunde hacia el manto terrestre y se les vincula con algunos terremotos y volcanes.

En términos generales una porción del sistema tectónico de Cascadia se esta fragmentando progresivamente en piezas cada vez más pequeñas.

¿Por qué se fractura la Tierra?

Antes que nada, es importante señalar que la Tierra esta dividida en grandes placas que se desplazan lentamente, algunas veces chocan, se separan o se introducen una debajo de la otra. Estas pueden modificarse y fragmentarse hasta llegar a un punto donde desaparecer.

En el caso de la fragmentación frente a Canadá, se observa la interacción entre las dorsales oceánicas y la zona de subducción, es decir que una dorsal se acerca a una fosa oceánica y debido a que la litósfera recién formada es más joven, caliente y flotante favorece en los cambios de la geometría de la placa y por ello se fragmenta.

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