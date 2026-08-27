¡Sorprendente avance contra la diabetes! Convierten células de la piel en productoras de insulina

Un equipo de investigadores en España logró reporgramas células de la piel humana para convertirlas en células capaces de producir insulina, un avance que podría abrir una nueva vía para tratar la diabetes tipo 1.

La investigación se encuentra liderada por la doctora Rosa Gasa, del Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer (IDIBAPS), perteneciente al Hospital Clinic de Barcelo, con apoyo de la fundación DiabetesCERO.

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¿Cómo lograron que células de la piel produzcan insulina?

Los científicos españoles trabajaron con fibroblastos dérmicos, células presentes en la piel, y utilizaron un proceso de reprogramación directa para transformarlas en células similares a las células beta del páncreas, responsables de producir insulina.

Una de la sventajas de esta estrategia es que las células podrían proceder del propio paciente, lo que abre la posibilidad de reducir problemas de rechazo, además de la necesidad de utilizar medicamentos inmunosupresores. Además, el equipo consiguió mejorar la cantidad de insulina producida y la activación de genes relacionados con la función de las células beta.

¿Se trata de una cura para la diabetes?





Aún no, pero el resultado sigue en una etapa experimental por lo que aún no puede considerarse una cura ni mucho menos un tratamiento disponible para pacientes.

El siguiente paso consiste en probar las células reprogramadas en modelos animales para determinar si sobreviven, mantienen sus carcaterísticas y pueden controlar adecuadamente la glucosa.

Posteriormente serían necesarios estudios cllínicos en humanos y evaluaciones rigurosas de seguridad y efiacacia.

La investigación, sin embargo, representa una línea prometedora hacia terapias celulares personalizadas para la diabetes tipo 1. La pregunta ahora es: ¿Cuánto tiempo hará falta para convertir este avance de laboratorio en una terapia segura para las personas? Te leemos en nuestras redes sociales.

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