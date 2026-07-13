Los 5 trucos para reducir el tiempo en pantalla en tu celular: expertos confirmaron a través de un estudio que hacerlo mejora la salud mental

Revisar notificaciones, abrir redes sociales por unos minutos y terminar navegando durante horas se ha convertido en una rutina difícil de controlar para millones de personas. Sin embargo, especialistas señalan que pequeños cambios en la forma de utilizar el celular pueden ayudar a recuperar tiempo, mejorar la concentración y favorecer el bienestar emocional.

La recomendación cobra relevancia después de un estudio en el que investigadores de la Universidad de Texas en Austin analizaron qué ocurrió cuando un grupo de personas dejó de utilizar internet desde su teléfono durante dos semanas. Los resultados mostraron mejoras en salud mental, bienestar y atención, aunque los expertos aclaran que no es necesario abandonar por completo la tecnología para obtener beneficios.

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¿Qué pasó cuando las personas dejaron de usar internet en el celular?

De acuerdo con la investigación publicada en la revista científica PNAS Nexus, 467 participantes bloquearon el acceso a internet desde sus teléfonos durante 14 días. Aunque conservaron funciones como llamadas y mensajes, dejaron de utilizar aplicaciones que dependen de una conexión constante.

Según los resultados del estudio, el 91% de los participantes mejoró en al menos uno de los indicadores evaluados. Además, el 71% reportó avances relacionados con su salud mental y el 73% señaló un mayor bienestar subjetivo después del periodo de desconexión.

Los investigadores encontraron que el cambio no ocurrió únicamente por dejar de navegar. Adrian Ward, psicólogo de la Universidad de Texas en Austin y uno de los autores del estudio, explicó a NPR que las personas comenzaron a dedicar más tiempo a actividades como convivir, descansar, estar al aire libre y retomar pasatiempos.

Menos internet, más actividad física. Las personas comenzaron a dedicar más tiempo a actividades como convivir, descansar, estar al aire libre y retomar pasatiempos. (PILARES)

¿Qué trucos ayudan a reducir el tiempo frente al celular?

Los especialistas consultados por NPR recomiendan aplicar cambios progresivos para disminuir la dependencia del teléfono. Algunas estrategias no requieren eliminar aplicaciones ni dejar de utilizar el dispositivo, sino modificar la manera en que se integra a la rutina diaria.

Entre los consejos destacan:

1. Empieza con pausas cortas sin celular

Judith Joseph, psiquiatra de NYU Langone Health, recomienda comenzar con pequeños periodos de desconexión. En lugar de intentar pasar un día completo sin teléfono, sugiere iniciar con espacios de 20 o 30 minutos y aumentar gradualmente la duración.

Estas pausas pueden incorporarse durante momentos específicos, como al comer, descansar o realizar alguna actividad que no requiera utilizar el dispositivo.

2. Crea horarios o espacios libres de pantalla

Otra alternativa es establecer momentos donde el celular deje de ocupar el centro de la atención. Los expertos sugieren elegir horarios concretos, como las comidas o las noches después del trabajo, para enfocarse en la convivencia o el descanso.

También existe la posibilidad de realizar una desintoxicación digital ocasional, como reservar un día a la semana con un uso limitado del teléfono, manteniendo únicamente las funciones necesarias para comunicarse.

3. Reduce las interrupciones provocadas por las notificaciones

Las alertas constantes pueden llevar a revisar el celular incluso cuando no existe una necesidad real. Por ello, los especialistas recomiendan desactivar notificaciones que no sean indispensables.

Otra estrategia es añadir “fricción”, es decir, colocar pequeñas barreras que hagan menos automático abrir ciertas aplicaciones. Esto puede lograrse mediante herramientas que limitan el tiempo de uso o modificando la ubicación de las apps dentro del teléfono.

4. Sustituye minutos de pantalla por actividades fuera de línea

Los investigadores observaron que muchos participantes aprovecharon el tiempo recuperado para realizar actividades que favorecieron su bienestar. Por ello, los expertos recomiendan reemplazar el hábito de revisar el celular por opciones concretas como:

Practicar un pasatiempo.

Salir a caminar.

Hacer ejercicio.

Leer.

Pasar tiempo con familiares o amigos.

La psiquiatra Judith Joseph explicó a NPR que recuperar este tipo de actividades puede tener un efecto positivo porque favorece la conexión social, el descanso y la sensación de satisfacción personal.

5. Considera cambiar a un teléfono más sencillo

Para quienes buscan una modificación más profunda, los expertos plantean utilizar un teléfono básico que permita llamadas y mensajes, pero que no tenga el mismo acceso inmediato a redes sociales, videos y otras plataformas.

Esta alternativa no es necesaria para todas las personas, pero puede ayudar a quienes sienten que las aplicaciones de entretenimiento dificultan controlar el tiempo de uso.

¿Reducir el uso del celular significa dejar la tecnología?

Los especialistas aclaran que el objetivo no es eliminar internet ni abandonar los dispositivos digitales. La investigación de la Universidad de Texas mostró que reducir la conexión permanente puede generar beneficios, pero no plantea que todas las personas deban desconectarse por completo.

La clave está en recuperar el control sobre el uso del teléfono y evitar que las aplicaciones determinen automáticamente cómo se distribuye el tiempo libre. De acuerdo con los investigadores, cambiar algunos hábitos puede ser suficiente para mejorar la relación cotidiana con la tecnología.

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