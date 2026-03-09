Bombazo en la astronomía: científicos descubren una misteriosa “nueva luna” y la sorpresa es mundial

La NASA y el sistema de vigilancia Pan-STARRS confirmaron el hallazgo de PN7, una misteriosa roca del tamaño de un edificio que actúa como una "segunda luna". El objeto ha permanecido oculto para los astrónomos durante décadas, escoltando a la Tierra en absoluto secreto desde 1960 y desafiando la mecánica celeste tradicional.

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Qué es PN7 y cómo funciona la nueva cuasi-luna terrestre

La comunidad científica identificó este cuerpo celeste como un compañero de viaje sincronizado con la órbita del planeta. A diferencia de los satélites convencionales, las cuasi-lunas orbitan el Sol, pero su trayectoria en bucle las mantiene constantemente cerca de la Tierra.

El análisis dinámico del objeto PN7 revela los siguientes datos:

Tamaño estimado: Dimensiones comparables a las de un edificio residencial.

Dimensiones comparables a las de un edificio residencial. Antigüedad en órbita: El ingreso a la vecindad terrestre ocurrió a mediados de 1960.

El ingreso a la vecindad terrestre ocurrió a mediados de 1960. Fecha de salida: Los cálculos predicen que abandonará su configuración actual en 2083.

Los cálculos predicen que abandonará su configuración actual en 2083. Clasificación: Pertenece al grupo de las cuasi-lunas, de las cuales se conocen al menos siete.

La tecnología de detección avanzada permite observar estos cuerpos que antes resultaban invisibles por su tenue reflejo solar.

Origen y diferencias entre mini lunas y cuasi-lunas

La Universidad de Maryland detalla que estos objetos pueden ser asteroides capturados por casualidad gravitacional o fragmentos desprendidos de la Luna tras colisiones antiguas. La misión china prevista para el próximo verano buscará recolectar muestras de cuerpos similares para confirmar su composición.

El vecindario cósmico presenta dos tipos de satélites temporales:

Cuasi-lunas: Orbitan el Sol en sincronía con la Tierra durante siglos (ejemplo: Kamoʻoalewa).

Orbitan el Sol en sincronía con la Tierra durante siglos (ejemplo: Kamoʻoalewa). Mini lunas: Rocas atrapadas temporalmente por la gravedad terrestre que suelen escapar en menos de un año.

Rocas atrapadas temporalmente por la gravedad terrestre que suelen escapar en menos de un año. Lunas fantasma: Nubes difusas de polvo espacial que también acompañan el sistema Tierra-Luna.

La NASA informó que asteroides de más de 20 metros de diámetro se acercan a la Tierra

|NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA.



El Observatorio Vera C. Rubin potenciará la búsqueda de estos polizones espaciales en los próximos meses.

La Tierra carece de la masa necesaria para capturar de forma permanente una segunda luna de gran tamaño. Los astrónomos mantienen el monitoreo de PN7 para estudiar la mecánica celeste y los riesgos potenciales de rocas cercanas al sistema interior.