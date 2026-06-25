¿Estamos en peligro? Fecha en la que un enorme asteroide se aproximará a la Tierra

El asteroide 1997 NC1 fue descubierto en 1997 y mide varios cientos de metros de diámetro y la Agencia Espacial Europea (ESA) advirtió que pasará muy cerca de la Tierra, ¿representa un riesgo para la humanidad?

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Alerta por asteroide que pasará cerca de la Tierra el 27 de junio

El Departamento de Defensa Planetaria de la ESA señaló que el asteroide se situará a unos 2.56 millones de kilómetros de la Tierra, es decir 6.6 veces la distancia entre nuestro planeta y la Luna.

El asteroide pasará cerca de la Tierra el próximo sábado 27 de junio a las 11:14 horas UTC y alcanzará una velocidad de 8.9 kilómetros por segundo, expertos estiman que su tamaño oscila entre 750 y mil 650 metros.

¿El asteroide representa un riesgo para el planeta?

De acuerdo con la ESA la probabilidad de impacto con la Tierra es nula y forma parte de los acercamientos periódicos de este tipo de objetos.

El fenómeno podrá ser observado desde la Tierra con telescopios y prismáticos de gran alcance aunque la brillante Luna podría interferir con su observación al momento de su máxima proximidad.

¿Qué tan probable es que impacte un asteroide?

Es importante destacar que los impactos de asteroides grandes son muy raros, mientras que las rocas pequeñas y medianas tienen más probabilidad de acercarse a la Tierra sin causar daños graves. Los que se desintegran en la atmósfera pueden generar explosiones aéreas con ondas expansivas que pueden romper cristales, dañar edificios o herir a personas que se encuentren cerca.

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