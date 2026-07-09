UNAM lo confirma: los 5 errores que la mayoría de mexicanos comete al hidratarse y no lo saben

Durante el verano, las altas temperaturas elevan la necesidad de hidratarse. No obstante, persisten dudas sobre cómo hacerlo de forma adecuada, sobre cuánta agua se debe tomar y cómo hacerlo correctamente. Vinculación UNAM compartió una infografía con 5 mitos sobre la hidratación que, según explica, no permiten hidratarse de forma adecuada.

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¿Cuáles son los mitos sobre tomar agua, según la UNAM?

A través de redes sociales, el área de Vinculación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) detalla que es un mito que todas las personas deban tomar 8 vasos de agua al día. Según la institución, la realidad es que la cantidad de agua necesaria depende de cada persona, su actividad física, tamaño corporal y el clima en el que se encuentre.

El segundo mito mencionado por la casa de estudios es pensar que la sed avisa a tiempo cuando el cuerpo necesita agua. De acuerdo con la infografía, cuando una persona siente sed, ya está deshidratada; un mejor indicador de una hidratación adecuada es orinar cada 2 a 3 horas con un color claro.

El tercer mito es creer que solo los líquidos hidratan. La UNAM explica que el 20% de la hidratación proviene de alimentos como frutas, verduras, sopas y batidos.

¿Cómo se debe tomar agua correctamente, según la UNAM?

Sumado a ello, la UNAM menciona que otro mito es pensar que beber mucha agua de golpe es mejor. Según la infografía elaborada por la institución, es más efectivo beber a sorbos durante el día, ya que esto favorece una mejor absorción y evita la hiponatremia.

El quinto y último mito es que el café y el té deshidratan. De acuerdo con la UNAM, ambas bebidas sí hidratan, ya que están hechas de agua, al igual que el agua con gas.

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