Científicos abren un meteorito de Marte y esto fue lo que encontraron

Ocurrió un hallazgo sin precedentes, un meteorito marciano llamado NWA 8171 dejó anonadados a los investigadores, quienes encontraron por primera vez en la historia granos de granate, un mineral que jamás se había visto en rocas provenientes del planeta rojo.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

A diferencia del clásico granate rojo brillante de la Tierra, esta variante extraterrestre no es la joya que imaginas, sino un verde amarillento rico en hierro que hizo que pasara casi desapercibida en un inicio; hoy ha sido bautizada como andradita.

Grano de granate Los granos de granate son fragmentos de un grupo de minerales que, dependiendo de su tamaño y pureza, se utilizan principalmente como abrasivo industrial o como gema preciosa. (Wolfgang Griem)

¿Cómo es la joya encontrada dentro del meteorito de Marte?

Aunque la muestra es más pequeña que una semilla de amapola, de unos 0.8x0.5 mm, contiene pistas sobre cómo era Marte hace 4,500 millones de años en cuanto a su temperatura, presión y formación de su corteza.

Asimismo, los científicos dijeron no saber si este granate se formó por el calor extremo del magma en la superficie marciana o si llegó al planeta tras el violento impacto de otro asteroide.

Ahora, la única forma de confirmar de dónde vino realmente, es mediante un análisis de isótopos, lo que podría destruir la muestra. Al ser la única roca marciana con granete en el planeta, los científicos se resisten a sacrificarla, por lo que su origen seguirá siendo un misterio.

¿Qué tan raros son estos meteoritos?

Según la base de datos oficial de The Meteoritical Society, existen 70 mil meteoritos clasificados, de los cuales solo 370 provienen de Marte, por lo que para un fragmento llegue a la Tierra, el asteroide debió golpear al planeta rojo con tanta fuerza, que los escombros superaron su velocidad de escape de 5 kilómetros por segundo antes de viajar millones de km por el espacio.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.