Mejores lugares para ver el eclipse lunar de agosto

El cielo de México y América destacará con el eclipse lunar del 27 y 28 de agosto donde el 96% de nuestro satélite quedara cubierto, es un evento que no te puedes perder por eso aquí te compartimos algunas recomendaciones y te decimos cuales son los mejores lugares para verlo.

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¿Cuáles son los mejores lugares para ver el eclipse lunar?

De acuerdo con el sitio web Star Walk, la mejor visibilidad del eclipse lunar será México, América Central y Sudamérica. Los mejores lugares de observación será nuestro país, Argentina, Colombia y Chile.

En Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Groenlandia y la Antártida se verá completo. En el oeste de Norteamérica y partes del Pacífico la Luna saldrá cuando el eclipse ya esté en curso.

Mientras que en Europa y África la Luna se pondrá mientras el eclipse esté en curso. En Oceanía, el Pacífico occidental y Asia occidental el eclipse será muy sútil.

Las mejores ciudades para observar el eclipse lunar completo son:

Nueva York

Toronto

Montreal

Chicago

Washington D. C

Miami

Houston

Dallas

Ciudad de México

La Habana



Mientras que se verá de forma parcial en:

Los Ángeles

San Francisco

Seattle

Vancouver

Las Vegas

Calgary

Recomendaciones para ver el eclipse lunar

Es uno de los eventos astronómicos más fáciles de observar pues se verá a simple vista por lo que no es necesario usar telescopio aunque si quieres verlo con mayor claridad puedes utilizar binoculares.

Además se recomienda observar entre 30 y 60 minutos antes del máximo del eclipse que es cuando la sombra oscura de la Tierra ya se está desplazando sobre la Luna y la parte en sombra se empieza a ver rojiza.

Así que si disfrutas de la astronomía este es uno de los fenómenos más bellos que no te puedes perder, así que anótalo en tu calendario.

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