Christina Koch, la famosa astronauta de la NASA que formó parte de la Misión Artemis 2, resultó ganadora del Premio de Asturias la Concordia, ya que se trata de una mujer que se ha convertido en símbolo de la capacidad humana para superar retos y desafíos a través del trabajo, la colaboración y la empatía.

La astronauta, física e ingeniera eléctrica de 47 años fue la primera mujer que participa en una misión lunar, y junto a sus tres compañeros, batió el récord de distancia desde nuestro planeta. Te contamos los detalles.

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Reconocen a Christina Koch con el Premio Princesa de Asturias

Christina Koch se convirtió en la integrante consentida de la tripulación de la nave espacial Orion. Por unos días, la astronauta se convirtió en una de las cuatro personas más famosas del mundo.

Según los jueces del Premio Princesa de Asturias, “la trayectoria de Christina Koch ha sido destacada como una inspiración para futuras generaciones, sobre todo de mujeres, y un símbolo de la capacidad humana para superar retos y desafíos a través del trabajo; la colaboración y la empatía”.

¿Quién es Christina Koch?

Christina Koch nació en Grand Rapids, Michigan. Estudió ingeniería y física en la Universidad Estatal de Carolina del Norte e hizo un máster en Ingeniería Eléctrica.

En la NASA comenzó su carrera como ingeniera del Centro de Vuelos Espaciales Goddard, desarrollando instrumentos de ciencia espacial en la Antártida y el Ártico entre 2004 y 2007.

Continuó su carrera en la estación de EUA Admusen-Scott de la Antártida y en la estación Palmer. Después, trabajó durante una temporada en el Instituto Nacional Oceánico y Atmosférico de EUA (NOAA), hasta que en 2013 fue seleccionada como astronauta de la NASA.

Antes de formar parte de la misión Artemis II, Koch ya había pasado 328 días consecutivos en el espacio. Con este viaje, Koch superó el récord del vuelo espacial más largo realizado por una mujer. En 2024, fue elegida para formar parte de Artemisa 2.

El éxito de la misión Artemis II fue tan grande, que se espera que Koch sea seleccionada para Artemis 4, la misión que prevé alunizar en 2028.

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