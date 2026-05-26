Shenzhou-23 es el nuevo plan de China para empatar a la misión Artemis de la NASA. Tienen diferentes rutas, pero el mismo destino y aunque la misión del país asiático se queda en la órbita terrestre baja mientras que Estados Unidos ya rodeó la Luna, ambos son ensayos cruciales para la carrera espacial.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

El proyecto tiene una meta clara, establecer una presencia humana permanente en nuestro satélite natural para —eventualmente— llegar a Marte.

Shenzhou-23 Uno de los astronautas pasará un año en el espacio para recabar información sobre los daños al cuerpo humano. (Maxim Shemetov/REUTERS)

¿Qué hace diferente a Shenzhou-23 de Artemis?

El pasado 24 de mayo despegó el cohete Larga Marcha 2F desde la estación espacial “Palacio Celestial” —Tiangong— ubicada en el desierto de Gobi, donde tres miembros estudiarán cómo el cuerpo humano soporta misiones prolongadas.

Por primera vez en su historia, está abordo una especialista de carga útil de Hong Kong y solo uno de ellos pasará los 365 en el espacio profundo para recopilar los datos biomédicos suficientes.

Shenzhou-23 Aunque ambas misiones buscan establecerse en la Luna, tienen caminos muy diferentes y solo el tiempo nos dirá si ambos caminos fueron correctos o uno se lleva "la corona" espacial. (Maxim Shemetov/REUTERS)

Se estima pérdida de densidad ósea, atrofia muscular, radiación y alteraciones del sueño o psicológicas. Además, la tecnología a bordo se enfocó en perfeccionar el soporte vital, como el reciclaje extremo de agua y aire.

A diferencia de Artemis II, donde solo se consolidó un viaje de 10 días en la órbita lunar, la misión fue tener un ensayo para el alunizaje de Artemis III, cuya tecnología fue impulsada por el cohete SLS y la cápsula Orión.

Asimismo, el equipo de Estados Unidos y Canadá también fue histórico, con la presencia del primer afrodescendiente Víctor Glover y la primera mujer Christina Koch.

En conclusión, mientras Shenzhou-23 prueba la resistencia humana y anunció su alunizaje tripulado para antes del 2030, el objetivo de China no es solo lograr pisar la Luna nuevamente, sino quedarse.

Para lograrlo, ya realizan pruebas con la nave de nueva generación Mengzhou, “Nave de ensueño”; meta de la mano con la colaboración rusa para establecer la Estación Internacional de Investigación Lunar (ILRS) para 2035.

Aunque Artemis también tiene esa meta para finales de esta década, los caminos son distintos y solo el tiempo nos dirá, cuál es el “mejor plan” que triunfará en los confines del espacio exterior.