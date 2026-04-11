Los récords que rompió la misión Artemis II de la NASA en su viaje a la Luna

La misión Artemis II de la NASA ya regresó a la Tierra y el viaje al espacio fue todo un éxito, los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, y el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen amerizaron con éxito y además rompieron algunos récords que aquí te contaremos.

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¿Qué récords rompió Artemis II?

La tripulación asumió un riesgo significativo pero que brindará conocimiento para los próximos viajes al espacio, la NASA reconoció las contribuciones de todo el personal para que la misión Artemis II se llevara a cabo con éxito y se lograron romper varios récords.

Artemis II rompió el récord de distancia a la Tierra para una misión tripulada el pasado 7 de abril pues la nave Orion alcanzó mas de 406 mil kilómetros superando la de Apolo 13 de 1970 por más de 6 mil 600 kilómetros.

Además, Artemis II fue el primer vuelo al espacio profundo que se realiza en más de 50 años. Y se estableció un récord con la mayor tripulación viajando a la zona de la órbita lunar.

Lo más destacado de la misión Artemis II

Durante su sobrevuelo lunar del 6 de abril los astronautas lograron capturar mas de 7 mil imágenes de la superficie lunar y de un eclipse solar durante el cual la Luna bloqueó la vista del Sol desde la constelación de Orion. Se puede observar el amanecer, atardecer, cráteres de impacto, nuestra galaxia y fracturas en la superficie.

También pudieron documentar la topografía a lo largo del terminador, el límite entre el día y la noche lunares donde la luz solar de ángulo bajo proyecta sombreas y crea iluminaciones similares a las de la región del Polo Sur y donde se espera que los astronautas aterricen en 2028. Se propusieron posibles nombres para dos cráteres lunares.

¿Por qué la misión Artemis II no realizará un alunizaje?

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