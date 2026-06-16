El 17 de junio, la fina Luna creciente se une a la alineación planetaria vespertina pasando cerca de Júpiter y Venus, en algunas zonas pasará por delante de Venus creando una ocultación lunar.

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¿Cómo ver la ocultación lunar en México?

Para poder observar este fenómeno astronómico deberás mirar bajo sobre el horizonte oeste si estas en México.

Venus será el punto brillante más fácil de notar y Júpiter estará en la misma zona general del cielo pero más lejos de la Luna por lo que podría ser más difícil de captar por lo que lo ideal es que el horizonte esté despejado.

¿Qué es la ocultación planetaria?

La ocultación ocurre cuando un cuerpo celeste con diámetro aparente mayor pasa por delante con un cuerpo con diámetro aparente menor, por ejemplo cuando la Luna pasa por delante de una estrella o planeta.

Cabe mencionar que cada ocultación lunar solo es visible desde algunas partes de la Tierra pues la posición exacta de nuestro satélite en el cielo varia hasta 2° en distintos lugares.

Para detectar los planetas junto a la Luna es importante ver el cielo en el momento exacto de la conjunción. En algunos casos es necesario utilizar binoculares.

Un objeto brillante cerca de la Luna puede ser una estrella o un planeta y puedes identificarlos por sus colores:

Mercurio es gris o marrón

Venus es amarillo pálido

Marte es rosa pálido o rojo brillante

Júpiter es naranja

Saturno es dorado

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