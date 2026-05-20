Mientras gran parte del territorio mexicano se encuentra bajo la presencia de lluvias intensas, también se advierte por la próxima llegada de la Onda Tropical 1 en el sureste de México.

También se prevé que con la presencia de la onda de calor en 14 entidades del país, prevalezcan las altas temperaturas en diferentes puntos del país. Estas situaciones contrastantes con lluvias intensas en ciertos puntos y calor extremo en otros recuerdan que México está propenso a verse afectado por un fenómeno como “El Niño Godzilla”.

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¿Qué es “El Niño Godzilla”?

El fenómeno conocido como “El Niño Godzilla” es una versión extrema del fenómeno climático conocido popularmente como “El Niño”, o bien con el término científico de “El Niño-Oscilación del Sur” (ENOS).

Este fenómeno puede categorizarse como débil, moderado, fuerte y extraordinario, dependiendo de la temperatura del Océano Pacífico. Es justo aquí donde sale el término de “Niño Godzilla”, pues se trata de una forma coloquial de referirse a un fenómeno de gran impacto.

El término “Niño Godzilla”, o “Súper niño”, se utiliza para describir episodios con incrementos superiores a los 2.5 grados centígrados en la temperatura superficial del mar, lo que puede provocar un impacto más severo en el clima global.

De acuerdo con estudios, este fenómeno podría presentarse entre los meses de junio y agosto de 2026.

¿Cuáles serían los efectos del “Niño Godzilla” en México?

En el caso particular de México, se prevé un efecto contrastante, causando menores lluvias y hasta sequías en la zona norte y centro del país, mientras que el sur, principalmente la costa del Pacífico, registraría lluvias más intensas.

Estados que podrían verse afectados por sequías:

Chihuahua

Coahuila

Durango

Nuevo León

Estados afectados por lluvias:

Chiapas

Oaxaca

Guerrero

A esto hay que sumarle que se prevé una temporada más activa en materia de fenómenos como huracanes, principalmente del lado del Pacífico, que también podría afectar a estados del occidente como Jalisco, Colima, Nayarit y Sinaloa.

De acuerdo con la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), la posibilidad de que “El Niño Godzilla” se forme entre los meses de junio y agosto es entre el 61% y 62%.

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