Fenómeno del “Super Niño” hará arder la Tierra este 2026

El "Super Niño", el raro fenómeno que ocurre cada 10 o 15 años, podría afectar gravemente las condiciones climáticas este 2026 e impactar directamente en la economía y la seguridad alimentaria, de acuerdo con el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF, por sus siglas en inglés).

El último modelo actualizado señala que hay altas probabilidades de que este fenómeno se presente este 2026 lo que provocará temperaturas globales a niveles récord y sea "El Niño" más intenso de los últimos 140 años.

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¿Cómo será el "Super Niño"?

El fenómeno provoca que las temperaturas sean más elevadas en una zona del Océano Pacífico ecuatoriano, es decir que se calienten más de 2 grados Celsius (3.6 grados Fahrenheit), lo que influye en sequías, inundaciones, calor extremo, huracanes y disminución del hielo marino.

Huracanes que impactarán en territorio mexicano este 2026 Los huracanes son fenómenos naturales que representan un riesgo para la población; el SMN dio detalles sobre los ciclones en 2026. 31 marzo, 2026

¿Cuándo se presentará el fenómeno de el "Super Niño"?

El "Super Niño" podría presentarse entre este verano y otoño de 2026, pero sus efectos podrían acrecentarse hasta 2027 cuando se registren temperaturas globales a niveles récord y producir repercusiones en la agricultura, a consecuencia de los cambios en los patrones climáticos.

¿Cómo afectará el "Super Niño"?

Los efectos del "Super Niño" serán los siguientes:

Menos huracanes en el Océano Atlántico

Sequía en las islas del Caribe

Mayor riesgos de huracanes y tifones en el Océano Pacífico

Sequía en el centro y norte de la India

Reducir las lluvias de temporada, lo que afectará la producción agrícola

Aumento de frecuencia de las olas de calor