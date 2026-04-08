Fenómeno del “Super Niño” hará arder la Tierra este 2026
El fenómeno del “Super Niño” provocará temperaturas récord a nivel global; será el más intenso de los últimos 40 años.
El "Super Niño", el raro fenómeno que ocurre cada 10 o 15 años, podría afectar gravemente las condiciones climáticas este 2026 e impactar directamente en la economía y la seguridad alimentaria, de acuerdo con el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF, por sus siglas en inglés).
El último modelo actualizado señala que hay altas probabilidades de que este fenómeno se presente este 2026 lo que provocará temperaturas globales a niveles récord y sea "El Niño" más intenso de los últimos 140 años.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.
¿Cómo será el "Super Niño"?
El fenómeno provoca que las temperaturas sean más elevadas en una zona del Océano Pacífico ecuatoriano, es decir que se calienten más de 2 grados Celsius (3.6 grados Fahrenheit), lo que influye en sequías, inundaciones, calor extremo, huracanes y disminución del hielo marino.
Huracanes que impactarán en territorio mexicano este 2026
Los huracanes son fenómenos naturales que representan un riesgo para la población; el SMN dio detalles sobre los ciclones en 2026.
¿Cuándo se presentará el fenómeno de el "Super Niño"?
El "Super Niño" podría presentarse entre este verano y otoño de 2026, pero sus efectos podrían acrecentarse hasta 2027 cuando se registren temperaturas globales a niveles récord y producir repercusiones en la agricultura, a consecuencia de los cambios en los patrones climáticos.
¿Cómo afectará el "Super Niño"?
Los efectos del "Super Niño" serán los siguientes:
- Menos huracanes en el Océano Atlántico
- Sequía en las islas del Caribe
- Mayor riesgos de huracanes y tifones en el Océano Pacífico
- Sequía en el centro y norte de la India
- Reducir las lluvias de temporada, lo que afectará la producción agrícola
- Aumento de frecuencia de las olas de calor
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.