Fenómeno de “El Niño” provocará calor extremo y “avivarán el fuego del calentamiento global”

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) llamó a la población mundial de estar preparados ante el fenómeno de “El Niño”, que provocará un calor extremo durante meses e incrementará la temperatura de los océanos, sin mencionar que también afectará gravemente la sequía

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lanzó un aviso urgente enfocado en el clima después de que la Organización Meteorológica Mundial incrementara a 90% la probabilidad de la llegada de “El Niño” en los próximos meses.

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¿Cómo afecta “El Niño” al planeta?

“El Niño” afecta la agricultura, la agricultura, el suministro energético, el comercio, los recursos hídricos, la cadenas de suministro y todos los medios de vida. Asimismo, aumenta las lluvias en el sur de Sudamérica, Estados Unidos, el Cuerno de África y Asia Central.

Al impactar en el calentamiento de los océanos, se incrementarán las probabilidades de que se desarrollen huracanes de grandes categorías, es decir destructivos

¿Cuál fue el aviso de la ONU por “El Niño”?

Antonio Guterres señaló que “El Niño” debe ser tomado con urgencia, ya que sus condiciones “avivarán el fuego del calentamiento global”, por lo que es necesario abandonar los combustibles fósiles y adoptar energía renovables.

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