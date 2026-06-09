Las ratas son animales que se adaptan a cualquier estilo de vida, desde el campo hasta la ciudad. Viven en alcantarillas, grietas, edificios abandonados y basureros, pero lo peligroso es cuando se meten a nuestras casas y traen consigo enfermedades, heces fecales y un fuerte foco de contaminación derivado de la fauna nociva.

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El truco definitivo: El polvo casero que las ratas no soportan

Existe un truco definitivo con bicarbonato de sodio que te puede ayudar a ahuyentarlas antes de que el problema aumente. Sin embargo, antes de hacerlo, debemos estar seguros de que entraron a casa.

Ratas Estos animales son peligrosos debido a que transmiten más de 35 enfermedades graves, contaminan los alimentos con sus fluidos y dañan la infraestructura. (Liudmila Chernetska/Getty Images/iStockphoto)

Según Plagiser, empresa especializada en el control de plagas, no es difícil de confirmar, pues las ratas no son discretas y dejan rastros de su presencia en forma de excrementos, alimentos roídos y un particular ruido por las noches.

Al verificar que invadieron tu casa, haremos uso del bicarbonato de sodio, el cual es mortal para ellas y resulta inofensivo para el ser humano y las mascotas.

La preparación es sencilla, necesitamos:

1 taza de harina de maíz

1 taza de azúcar o chocolate en polvo

1 taza de bicarbonato

Una vez que tengas todos los ingredientes, mézclalos correctamente y pon el veneno donde hayas visto los rastros de la rata; cuando lo consuman, no tardarán mucho en morir.

Cabe destacar que este método no te asegura eliminarlas para siempre, pero sí usarlo en casos puntuales en el hogar, esto se debe a que el bicarbonato produce gases que las ratas no pueden expulsar y las lleva a la muerte.

El poder de los aromas: Plantas que funcionan como escudo invisible para las ratas

Como este medio de comunicación te informó con anterioridad, existen plantas que te ayudarán como un repelente natural que tampoco afectará a tus mascotas, son:

Menta

Romero

Citronela

Lemongrass

Plantas de chiles

Esto se debe a que sus compuestos aromáticos resultan irritantes, aunque no garantiza su efectividad, ya que depende de la especie, tamaño y cantidad a usar contra las ratas.

¿Cómo evitar que las ratas regresen a tu hogar?

Otros consejos de ddsPlagas, que puedes seguir para que no regresen estos animales a tu casa, son:

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