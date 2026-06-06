Si eres de los que disfruta de la astronomía, ocurrirá la primera lluvia de estrellas de junio y lo mejor es que se verá de día, lo que lo vuelve aún más sorprendente, y para que no te lo pierdas aquí te contamos todo lo que debes saber.

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¿Cuándo y a qué hora ver la lluvia de estrellas?

Esta lluvia de estrellas ocurre del 14 de mayo al 24 de junio, pero su punto máximo será el 7 de junio y el mejor momento para verlas es la hora previa al alba y al amanecer en el este. Debes buscar meteoros que suban desde el horizonte. De acuerdo con Star Walk se verán hasta 30 meteoros por hora.

Cabe mencionar que en México hay poca probabilidad de visibilidad debido a la presencia del Sol, además la Luna estará al 63% de iluminación por lo que interferirá.

¿Por que se le llama lluvia de estrellas Ariétidas diurnas?

Las Ariétidas diurnas tienen el nombre científico de 171 ARI y son consideradas las más intensas pues su radiante esta situada a 30° del Sol por lo que la mayoría de sus meteoros ocurren de día lo que la vuelve especial pero complicada de ver.

Dicho radiante se ubica visualmente en la constelación de Aries y su origen proviene del cometa 96P/Machholz. Fueron unos astrónomos ingleses quienes las descubrieron en 1947 gracias a radares y fotografías.

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