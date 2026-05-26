Mayo está por terminar y para cerrar con broche de oro ocurrirá uno de los fenómenos astronómicos más impresionantes, la Luna Llena Azul que podrá ser visible hasta 2028, así que para que no te la pierdas, aquí te compartimos todos los detalles.

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Luna Azul de mayo

A lo largo del mes, la Luna tiene diferentes fases y la Azul ocurre cuando en un mismo mes hay dos lunas llenas debido a que el ciclo lunar dura alrededor de 29 días y medio como es este caso.

Este es un fenómeno muy raro ya que ocurre cada 2 o 3 años y no significa que la Luna se verá en tonos azules sino que se le da ese nombre por la rareza del evento.

Fecha y hora para ver la Luna Azul

La Luna Azul se podrá observar la noche del domingo 31 de mayo alrededor de las 19:06 horas tiempo del centro de México. El momento de mayor iluminación será durante la madrugada del 1 de junio alrededor de las 02:45 horas cuando alcance su punto máximo de brillo.

Este fenómeno se podrá observar desde cualquier parte del país, pero es importante que el cielo esté despejado. Los astrónomos recomiendan ir a lugares alejados de la contaminación lumínica para disfrutar de una mejor experiencia visual.

Fases de la Luna

La Luna tiene ocho fases:

Luna nueva

Cuarto creciente

Primer cuarto

Gibosa creciente

Luna llena

Gibosa menguante

Tercer cuarto

Cuarto menguante

Este ciclo se repite una vez cada 29.5 días y al igual que la Tierra, la Luna tiene un lado iluminado y un lado oscuro que cambian con la rotación de la Luna. El Sol siempre ilumina la mitad de la Luna y la otra mitad permanece oscura.

La Luna Llena es la observación más cercada a la iluminación solar de toda la cara iluminada de la Luna. Sale al atardecer y se pone al amanecer y se verá llena durante un par de días antes de pasar a su fase de Luna llena.

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