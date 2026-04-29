Hace unos días se vivió un hecho histórico con la misión Artemis II de la NASA donde los astronautas viajaron al espacio para observar la cara oculta de la Luna y los acompañó Rise, un peluche que fue el encargado de llevar los nombres de las personas que se registraron par formar parte de esta aventura.

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NASA lanza a la venta el peluche Rise

Rise es un peluche que se hizo viral en redes sociales porque flotó durante la misión Artemis II y aunque tiene una apariencia tierna tiene una función muy especial pues gracias a él se puede confirmar visualmente la entrada en microgravedad.

Así que cuando empieza a flotar es el momento en el que la nave deja atrás la influencia de la gravedad terrestre. Para esta misión se creó un peluche con forma de Luna sonriente inspirado en el fenómeno Earthrise, donde la Tierra se eleva sobre el horizonte lunar. Además, en su interior transportó una memoria digital con millones de nombres de personas de todo el mundo.

Precio y dónde comprar el peluche Rise

Rise no solo es un peluche pues se ha convertido en una mezcla entre ciencia y simbolismo y se ganó la popularidad del mundo más allá del ámbito aeroespacial.

Para que todos tengan a Rise, la NASA lanzó una versión comercial del peluche que se vende en la tienda en línea y tiene un precio de 24.99 dólares, es decir alrededor de 440 pesos. Es una réplica oficial del que fue al espacio.

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