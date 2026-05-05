La NASA desarrolló una plataforma para que escribas tu nombre y lo veas transformado en imágenes reales de la Tierra que fueron capturadas desde el espacio, las imágenes se han hecho virales y en adn Noticias que decimos cómo puedes crear la tuya.

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Pasos para crear tu nombre con imágenes de la Tierra

Es muy sencillo, solo debes ingresar al siguiente enlace y escribir tu nombre o la palabra que quieras y pulsar Enter. El sistema generará de forma automática una composición donde cada letra representa una fotografía satelital real.

Cada letra tiene diferentes versiones, por ejemplo la letra A esta representada con el lago Mjøsa, en Innlandet, Noruega; el delta del Yukón, en Alaska; el lago Guakhmaz, en Khachmaz, Azerbaiyán; Farm Island, en Maine; y Hickman, en Kentucky.

Puedes descargar las letras individuales o la composición completa.

The planet can spell your name – literally. 🔤🌍



This Earth Day, see your name written in landscapes captured by Landsat: https://t.co/kcP12dhsI2 pic.twitter.com/z2Ubn42iY1 — NASA's Kennedy Space Center (@NASAKennedy) April 22, 2026

Landsat uno de los registros históricos más extensos del planeta

Es importante destacar que una imagen satelital es un registro visual de la superficie terrestre capturado por sensores instalados en naves espaciales en órbita.

Algunos de estos satélites capturan información en otros rangos del espectro electromagnético como el infrarrojo y las microondas que permiten detectar fenómenos que el ojo humano no podría ver.

Landsat es uno de los programas de observación terrestre más relevantes y opera desde 1970 y ha generado archivos continuos extensos de imágenes de la Tierra. Funciona como un sistema de monitoreo continuo del planeta para medir y registrar cómo cambia la superficie terrestre con el paso del tiempo y por la actividad humana.

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