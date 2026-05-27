Históricamente la araña viuda negra ha sido considerada como una de las más venenosas del mundo arácnido gracias a lo potente de su sistema de defensa, por lo cual conocer las formas de contrarrestar los efectos de su mordedura podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Y que en muchos casos la mordedura de una araña de este tipo puede pasar desapercibida, ya que no siempre genera dolor inmediato en la zona afectada, además de que los síntomas de sus efectos pueden tardar varios minutos en aparecer.

Es por ello que a continuación en adn Noticias, te daremos a conocer cuáles son las formas más seguras de contrarrestar los efectos del veneno de la araña viuda negra, así como los pasos a seguir en caso de ser mordida o mordido por una de estas.

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¿Cuáles son los efectos del veneno de la araña viuda negra?

De acuerdo con el portal Medline Plus, sitio oficial del Gobierno de los Estados Unidos (EUA), el veneno de la araña viuda negra contiene químicos tóxicos que incluyen la neurotoxina alfa-latrotoxina, la cual es la que genera las afectaciones físicas en las personas que son mordidas por estos ejemplares.

Se señala que entre los efectos del veneno de este tipo de araña se encuentran los siguientes puntos:

Dolor muscular entre los primeros 15 minutos y una hora después de la mordedura

Hinchazón leve y enrojecimiento en el área afectada

Dolor abdominal

Dolor intenso en el pecho

Calambres musculares que pueden ser confundidos con otras enfermedades

Dificultad para respirar

Dolor de cabeza

Presión arterial

Rigidez muscular

Nauseas y vomito

En los casos más extremos incluso se pueden llegar a presentar convulsiones y espasmos musculares muy dolorosos.

¿Qué hacer en caso de ser mordido por una araña viuda negra?

El mismo portal antes citado, señala que la mordedura de la araña viuda negra es muy tóxica y no se recomienda tratarla en casa, por lo cual lo primero que se tiene que hacer es acudir de inmediato a un hospital para recibir el antídoto correspondiente.

Los pasos médicos pueden incluir los siguientes puntos según Medline Plus:

Lavar la zona con agua y jabón neutro

Coloca hielo sobre la zona de la picadura por 10 minutos

Mantener la zona afectada inmóvil de ser posible para evitar que la toxina se disemine

Es importante aclarar que estas recomendaciones son únicamente para los tratamientos en hospitales, por lo cual no es recomendable realizar estos pasos en el hogar sin ayuda de un especialista.

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