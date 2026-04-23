GJ 251 c es un exoplaneta supertierra que orbita una estrella de tipo M con una masa 3.88 veces más grande que la Tierra que tarda 53.6 días en completar una órbita alrededor de su Sol.

GJ 251 c es un exoplaneta supertierra que orbita una estrella de tipo M con una masa 3.88 veces más grande que la Tierra que tarda 53.6 días en completar una órbita alrededor de su Sol. | NASA

El descubrimiento de vida extraterrestre podría estar cada vez más cerca de nosotros, pues la supertierra GJ 251 c, con cualidades muy similares a nuestro planeta confirmó que en el Universo las condiciones que nos brindaron la existencia se puede replicar en otros Sistemas Solares.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Un equipo internacional de científicos encabezados por la Universidad de California (UC), Irvine y la Universidad Estatal de Pensilvania (Penn State), descubrió el 23 de octubre del 2025 este exoplaneta 3.88 veces más grande que la Tierra, con posible agua líquida y una composición rocosa similar.

Supertierra con vida Este exoplaneta se encuentra en la zona habitable de su estrella y los astrónomos creen que tiene las condiciones ideales para albergar vida extraterrestre. (Michael Marcheschi / m2design)

Ubicado en la zona habitable de su estrella, la enana M, la temperatura de GJ 251 c es ideal para tener una atmósfera, recalcó Paul Robertson, profesor asociado de física y astronomía de la UC Irvine.

Hemos descubierto tantos exoplanetas hasta ahora que encontrar uno nuevo no es tan extraordinario. Lo que lo hace especialmente valioso <i>(a GJ 251 c)</i> es que su estrella anfitriona está cerca, a tan solo 18 años luz de distancia. Cósmicamente hablando, está prácticamente a la vuelta de la esquina — dijo el coautor de la investigación Paul Robertson

¿Cómo es la estrella de la supertierra GJ 251 c?

GJ 251 c orbita una estrella enana M, la GJ 251, y le toma 53.6 días en completar una órbita alrededor de su Sol, según la NASA.

Supertierra habitable Luego de su descubrimiento, la NASA agregó a la supertierra a su simulador, donde puedes visualizar su Sistema Solar y compararlo con otros planetas. (NASA)

De hecho se encuentra a 0.196 unidades astronómicas de distancia y comparte espacio con otra supertierra la GJ 251 b, un exoplaneta exactamente 4 veces más grande que la Tierra.

Este tipo de estrella es el más antiguo y común de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Presenta alto nivel de actividad estelar como nuestro Sol, con manchas estelares que marcan regiones frías y oscuras en la superficie, llamaradas solares con explosiones repentinas y velocidad radial.

¿Por qué es especial la supertierra GJ 251 c?

Las supertierra son casi tan comunes como los exoplanetas, pero lo que hace diferente a GJ 251 c es la distancia, a solo 18 años luz de nosotros que además reúne todos los factores favorables de vida.