La Estación Espacial Internacional compartió algunas imágenes de un cometa que pasó por la Tierra surcando el cielo, con vibrantes auroras danzando al borde de nuestro planeta y aquí te compartimos todos los detalles.
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Estación Espacial Internacional capta cometa
Fue mediante redes sociales que la EEI compartió las imágenes de un cometa que con su tenue cola surca el cielo pasando por la Tierra En las fotos se puede ver como se forma una estela de luz verde.
Estas imágenes fueron captadas desde el puesto de avanzada orbital y nos recuerda lo impresionante que es el espacio.
¿Qué son los cometas?
De acuerdo con la NASA, los cometas son bolas de nieve cósmicas de gases congelados, roca y polvo que orbitan alrededor del Sol, son del tamaño de una pequeña ciudad cuando están congelados y al acercarse al sol su órbita los calienta y expulsa polvo y gases formando una cabeza brillante gigante.
El polvo y los gases forman una cola que se extiende por millones de kilómetros alejándose del sol.
¿Cuántos cometas hay?
Es muy probable que existan miles de millones de cometas orbitando nuestro Sol en el Cinturón de Kuiper o en la Nube de Ort, pero algunos de los más destacados son:
- 3I/ATLAS
- Cometa 103P/Hartley (Hartley 2)
- 109P/Swift-Tuttle
- Cometa 19P/Borrelly
- 1P/Halley
- 67P/Churyumov-Gerasimenko
- Cometa 2I/Borisov
- 2P/Encke
- 81P/Salvaje (Salvaje 2)
- 9P/Templo 1
- C/1995 O1 (Hale-Bopp)
- C/2013 A1 Muelle de revestimiento
- C/2012 S1 (ISON)
- ‘Oumuamua
- Shoemaker-Levy 9
Cabe mencionar que el cometa 3I/ATLAS no representa ninguna amenaza para la Tierra y permanecerá lejos aproximándose a la órbita de Marte.
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