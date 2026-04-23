EEI capta momento en que ocmeta pasa por la tierra y deja un estela de luz verde

EEI capta momento en que ocmeta pasa por la tierra y deja un estela de luz verde | EEI

La Estación Espacial Internacional compartió algunas imágenes de un cometa que pasó por la Tierra surcando el cielo, con vibrantes auroras danzando al borde de nuestro planeta y aquí te compartimos todos los detalles.

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Estación Espacial Internacional capta cometa

Fue mediante redes sociales que la EEI compartió las imágenes de un cometa que con su tenue cola surca el cielo pasando por la Tierra En las fotos se puede ver como se forma una estela de luz verde.

Estas imágenes fueron captadas desde el puesto de avanzada orbital y nos recuerda lo impresionante que es el espacio.

A comet and its faint tail blaze past Earth, the Milky Way rises like a river of stars, and vibrant auroras dance across the edge of our world. Every snapshot taken from the orbital outpost reminds us how breathtaking our cosmic neighborhood truly is. pic.twitter.com/ZSeBfeAtVO — International Space Station (@Space_Station) April 23, 2026

¿Qué son los cometas?

De acuerdo con la NASA, los cometas son bolas de nieve cósmicas de gases congelados, roca y polvo que orbitan alrededor del Sol, son del tamaño de una pequeña ciudad cuando están congelados y al acercarse al sol su órbita los calienta y expulsa polvo y gases formando una cabeza brillante gigante.

El polvo y los gases forman una cola que se extiende por millones de kilómetros alejándose del sol.

¿Cuántos cometas hay?

Es muy probable que existan miles de millones de cometas orbitando nuestro Sol en el Cinturón de Kuiper o en la Nube de Ort, pero algunos de los más destacados son:

3I/ATLAS

Cometa 103P/Hartley (Hartley 2)

109P/Swift-Tuttle

Cometa 19P/Borrelly

1P/Halley

67P/Churyumov-Gerasimenko

Cometa 2I/Borisov

2P/Encke

81P/Salvaje (Salvaje 2)

9P/Templo 1

C/1995 O1 (Hale-Bopp)

C/2013 A1 Muelle de revestimiento

C/2012 S1 (ISON)

‘Oumuamua

Shoemaker-Levy 9

Cabe mencionar que el cometa 3I/ATLAS no representa ninguna amenaza para la Tierra y permanecerá lejos aproximándose a la órbita de Marte.

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