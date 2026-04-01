Despega la nave Orión y arranca el viaje a la Luna con Artemis II

La misión Artemis II de la NASA se llevó a cabo este miércoles 1 de abril en el Centro Espacial Kennedy en Florida, Estados Unidos. A través de la nave espacial Orión, impulsada por el cohete SLS, se lleva a cabo el primer viaje a la Luna con tripulación humana tras más de medio siglo de no intentarlo.

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Artemis II no aterrizará en la Luna pero pondrá a prueba todos los elementos necesarios para futuras misiones, incluyendo la llegada prevista de astronautas a la superficie lunar en los próximos años.

¿De qué trata la misión Artemis II?

El vuelo tripulado orbitará la Luna en una trayectoria de retorno libre con duración de 10 días, en los que recorrerá más de 2 millones de kilómetros con el fin de evaluar sistemas críticos. La prueba es esencial luego del éxito de Artemis I, pues la NASA quiere asegurarse de que todos los componentes funcionan correctamente antes de intentar un alunizaje, lo que sienta las bases para el sueño dorado, expediciones a Marte.

¿Quiénes integran la tripulación?

Cuatro astronautas lideran esta misión histórica, y son:



Reid Wiseman: Comandante experimentado de la ISS

Victor Glover: Piloto con experiencia en misiones orbitales

Christina Koch: Especialista y figura clave en la exploración espacial

Jeremy Hansen: El primer canadiense en viajar al espacio profundo

¿Cómo es la nave espacial Orión?

Es una cápsula diseñada para viajar más allá de la órbita terrestre, equipada con sistemas de soporte vital, navegación y protección térmica de última generación para entrar nuevamente a la Tierra.

Artemis II será la misión encargada de probar, por primera vez, estas funciones con tripulación humana a bordo y de manera autónoma.

¿Qué sucederá durante los 10 días a la Luna?

Se tiene programada una fase para cada etapa del viaje, donde los astronautas realizarán exámenes médicos esenciales, observaciones y validaciones técnicas.

Las fases son:



Lanzamiento y salida de la Tierra a bordo del SLS

Órbita terrestre alta

Trayectoria de retorno libre a la Luna

Sobrevuelo lunar a aproximadamente 8000 km

Regreso acelerado a la Tierra

Amerizaje forzoso en el Océano Pacífico

El viaje, que marca el regreso de la humanidad al espacio profundo desde 1972, también inaugura una nueva era para crear una base científica en la Luna y explorar Marte.