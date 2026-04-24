Gracias al Telescopio Espacial James Webb de la NASA y a un reciente estudio de la Universidad de Oxford, se confirmó el descubrimiento del exoplaneta L 98-59 d, ubicado a solo 35 años luz de la Tierra.

Gracias al Telescopio Espacial James Webb de la NASA y a un reciente estudio de la Universidad de Oxford, se confirmó el descubrimiento del exoplaneta L 98-59 d, ubicado a solo 35 años luz de la Tierra. | NASA

Sí, lo hemos confirmado, el planeta donde Anakin Skywalker se pasa al lado oscuro es real y se encuentra a solo 35 años luz de distancia de la Tierra.

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De acuerdo con la NASA, el exoplaneta L 98-59 d fue descubierto por el Telescopio Espacial James Webb (JWST) que, junto con un reciente estudio liderado por la Universidad de Oxford, se detalló que mide 1.6 veces el tamaño de nuestro planeta.

En un principio se creía que era una “supertierra rocosa” o un “mini-Neptuno gaseoso”, pero su composición desconcertó por completo a los astrónomos, quienes aseguraron que L 98-59 d inauguró una clase planetaria totalmente nueva.

¿Cómo es el planeta de lava L 98-59 d descubierto por la NASA?

El mundo de baja densidad está dominado por el fuego, y se estima que tiene un océano infinito y ardiente. Su manto no es de roca sólida, sino de silicato fundido —compuesto inorgánico que se asemejan a rocas fundidas compuestas por minerales de silicato—.

Esto significa que contiene un océano global de magma de miles de kilómetros con una profundidad que lleva en estado líquido alrededor de 5,000 millones de años, soportando temperaturas superiores a los 1000 °C, que en la Tierra podríamos ejemplificar con el “ecosistema” al interior de un volcán.

Definitivamente tiene una atmósfera tóxica y abre una ventana al pasado de nuestro planeta, pues es como un motor de azufre que —a diferencia de otros mundos— conserva su atmósfera a pesar de la radiación de su Sol, una enana M muy común en la Vía Láctea.

Este océano de magma actúa como un sistema geológico activo que constantemente libera grandes cantidades de dióxido de azufre y sulfuro de hidrógeno, lo que hace que el exoplaneta huela a huevos podridos y se recicla en su densa atmósfera.

Este exoplaneta tiene condiciones extremas y tóxicas que lo hacen inhabitable e incompatible con la vida, así que no podríamos replicar la épica batalla de Darth Vader contra Obi-Wan.

¿Por qué es importante la existencia del planeta de lava?

Aunque no podría ser una opción viable para “mudarse”, nos permite ver en tiempo real como era la Tierra hace miles de millones de años, cuando sólo era una bola de magma.